Тренер Уайлдера: Я не удивлюсь, если Усик побьет Фьюри

Малик Скотт верит в успех украинского спортсмена.

Тренер супертяжеловеса Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о вероятном бое чемпиона мира по версиям WBA, WBA и IBF Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, украинский боксер будет превосходить в ринге за счет своего стиля.

"Я не считаю, что победа над Фьюри - это что-то грандиозное. Моя позиция такова, если ты не такой опасный, как Уайлдер, то будешь едой для Усика. Александр выходил в ринг против топовых спортсменов и побеждал их. Конечно, Тайсон побил Уайлдера, но он уже не тот, кем был раньше. Мои слова подтверждает только один человек - Джон Фьюри, его отец".

"Стиль Фьюри, будет на пользу Усику. Если Тайсон и может побить Александра, так это только маленький Фьюри, Тайсон времен боя с Владимиром Кличко. Но этот новый Фьюри подходит Александру".

Малик Скотт предсказал итог возможного поединка Фьюри - Усик.

"Не нужно удивляться, если Усик станет абсолютным чемпионом мира в следующем году. Тайсон победил Уайлдера после 11 раундов, так что он не мастер нокаутов. Как Фьюри справится с ударами Усика, когда он поймет силу его ударов. Не буду удивлен, если Усик победит. Для меня это почти ожидаемо", - сказал Скотт в интервью Boxingnewsonline.

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