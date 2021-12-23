Білозерська: Жінки в армії об'єктивно не потрібні – окрім тих небагатьох, які свідомо хочуть у ній служити

Олена Білозерська у штаб-квартирі НАТО

Сьогодні мені тричі телефонували журналісти - просили прокоментувати наказ про обов'язковий військовий облік жінок. Відмовилась, бо зараз хворію і в кадр не можу. Але якщо людям цікаво, що думаю з цього приводу - напишу тут. До наказу ставлюся скептично і вважаю, що він закінчиться пшиком.

Про це на власній сторінці у Facebook пише українська журналістка, блогерка та громадська діячка, офіцер Збройних Сил України Олена Білозерська, інформує UAINFO.org.

По-перше, щоб поставити на військовий облік таку величезну кількість жінок, потрібен не один місяць, можливо, рік. До того часу "або ішак здохне, або падишах" (с)

По-друге, жінки в об'єктивно не потрібні - окрім тих небагатьох, які свідомо хочуть у ній служити.

По-третє, бібліотекаркармії и etc. в армії не потрібні від слова зовсім. З цивільних потрібні медики, ефективні менеджери, знавці логістики тощо. В разі оголошення воєнного стану жінок можна було б задіяти, наприклад, для примусової праці на оборонних підприємствах - але чинна влада ніколи не піде на настільки непопулярні рішення.

Отже, цей наказ - всього лише "наша відповідь Чемберлену". Взаємні лякалки. МНС Росії опублікувало інструкцію про похорон загиблих на війні за спрощеною процедурою у братських могилах (ух, як страшно!) - у нас вирішили поставити на військовий облік жінок. Явища одного порядку.

Олена БІЛОЗЕРСЬКА