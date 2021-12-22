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Ще одна екранізація загадкового твору Агати Крісті: у мережі з'явився трейлер стрічки "Смерть на Нілі"

  5   0 22.12.2021, 18:02 | Новости, Видео, Культура
Ще одна екранізація загадкового твору Агати Крісті: у мережі з'явився трейлер стрічки "Смерть на Нілі"

Єгипетський відпочинок бельгійського детектива Еркюля Пуаро на борту гламурного пароплава перетворюється на страхітливий пошук убивці. Усе йде шкереберть після трагічного завершення медового місяця однієї ідилічної пари, пише UAINFO.org

Ця історія розгортається на тлі епічних пейзажів з широкими пустелями та величними пірамідами Гізи. У ній є місце неприборканій пристрасті та паралізуючим ревнощам, групі бездоганно вдягнених героїв-космополітів, а також чималій кількості сюжетних поворотів, що змусять глядача ламати голову до кінця, аж до шокуючої розв'язки.

Режисер: Кеннет Брана («Вбивство у "Східному експресі"», «Попелюшка», «Тор»)

Актори: Кеннет Брана («Тенет»), Ґаль Ґадот (дилогія «Диво-Жінка», «Ліга справедливості»), Армі Гаммер («Агенти U.N.C.L.E.»), Том Бейтман, Аннетт Бенінґ, Рассел Бренд, Алі Фазал, Дон Френч, Роуз Леслі, Емма Маккей, Софі Оконедо, Дженніфер Сондерс, Летиція Райт.

Дата старту в Україні: 10 лютого 2022 року.

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