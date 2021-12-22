Російська дезінформація: МЗС відповів РФ на заяви про хімічну зброю на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України розповіли, що має зробити Російська Федерація для гарантування безпеки у Європі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що нібито у Донецькій області діють представники "американських приватних військових кампаній".

"Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації", - наголосив Ніколенко.

"Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - зазначив речник.

У зв'язку з цим у МЗС України закликали російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів.

"Повернення Москви в конструктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами", - зазначив речник.

Зокрема, за його словами, першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату.

"Припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буцімто 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію. Йдеться, нібито, про міста Авдіївка і Червоний Лиман.

УНІАН