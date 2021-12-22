Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:28

Меган Маркл хочуть змусити свідчити в суді проти принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні

12:04

З 1 січня 2022 року у медустановах України почнуть контролювати призначення і застосування антибіотиків, – ЦГЗ

11:28

Російська дезінформація: МЗС відповів РФ на заяви про хімічну зброю на Донбасі

11:04

Фурса о срыве конкурса на главу САП: Получается, данное Украиной слово ничего не стоит. И тут может быть несколько версий

10:30

США не братимуть участі у Нормандському форматі, але сприятимуть підтримці дипломатії, – Донфрід

10:00

Смаколики для здоров’я: який «Гематоген» справжній та чим він корисний насправді?

09:19

Біля Красногорівки українські бійці знищили ворожий безпілотник

08:59

"Повністю помилкові": Пентагон відповів на слова Шойгу про підготовку провокації з хімічною зброєю

08:08

Рейтинг самых угоняемых авто в Украине в 2021 году

07:02

До 50 гривен за доллар: почему гривна в 2022 году может случиться гиперинфляция – эксперт

06:05

Сколько водителю можно выпить за рулем

02:50

ВОЗ призывает отменить мероприятия на зимние праздники из-за "Омикрона"

20:01

Как Путин и Патрушев собираются выиграть ядерную войну в Европе

19:00

Люди з пригніченим імунітетом можуть бути джерелом мутацій COVID-19

18:01

Найдорожче розлучення в історії Британії: ексдружина правителя Дубая принцеса Хайя отримає 734 мільйони доларів

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Російська дезінформація: МЗС відповів РФ на заяви про хімічну зброю на Донбасі

  8   0 22.12.2021, 11:28 | Новости, Политика
Російська дезінформація: МЗС відповів РФ на заяви про хімічну зброю на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України розповіли, що має зробити Російська Федерація для гарантування безпеки у Європі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що нібито у Донецькій області діють представники "американських приватних військових кампаній".

"Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації", - наголосив Ніколенко.

"Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - зазначив речник.

У зв'язку з цим у МЗС України закликали російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів.

"Повернення Москви в конструктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами", - зазначив речник.

Зокрема, за його словами, першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату.

"Припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буцімто 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію. Йдеться, нібито, про міста Авдіївка і Червоний Лиман.

УНІАН

Лента статей

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (524)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]