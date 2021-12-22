США не братимуть участі у Нормандському форматі, але сприятимуть підтримці дипломатії, – Донфрід

США не будуть брати участі у Нормандському форматі, однак готові підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

Про це 21 грудня під час брифінгу повідомила помічниця державного секретаря США Карен Донфрід, інформують "Факти.ICTV".

Вона розповіла, що нещодавно здійснила візит до Києва, Москви та Брюсселю. Метою поїздки було висловити позицію Вашингтону щодо Нормандського формату.

"Про приєднання США до Нормандського процесу не йдеться, йдеться про підтримку США дипломатії, яка вже триває. І ми продовжуватимемо співпрацювати щодо цього не лише з українцями та росіянами, а й з французами, німцями та ОБСЄ", - повідомилаа вона.

Карен Донфрід повідомила, що контактує з Францією, Німеччиною та ОБСЄ щодо того, як США можуть підтримати сприяння реалізації Мінських домовленостей.

"Я хочу підкреслити, що президент Байден чітко заявив, що вважає, що єдиним успішним вирішенням конфлікту на Донбасі є дипломатичне рішення, і саме тому він уповноважив мене поїхати минулого тижня і провести ці розмови, і чому Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати цю дипломатію", - сказала вона.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомляв, що приєднання США до Нормандського формату не розглядається.

Водночас він зауважив, що США завжди долучалися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі. Очільник МЗС наголосив на необхідності продовження переговорів нормандської четвірки.