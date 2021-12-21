Мирослава Гонгадзе повертається працювати в Україну

Фото - Facebook Myroslava Gongadze

20 грудня журналістка Мирослава Гонгадзе повідомила на своїй сторінці у Facebook, що повертається в Україну через 20 років життя в США.

Згідно з повідомленням, вона розвиватиме мовлення "Голосу Америки" у регіоні для глобальної англомовної служби, інформує UAINFO.org.

"Життя повне сюрпризів і викликів. Ось і настав час перегорнути ще одну сторінку життя. 20 років у США допомогли мені зрозуміти більше куди лине моя душа. Чекайте скоро в Україні, тепер у новій ролі. Буду розвивати мовлення Голосу Америки у регіоні для глобальної англомовної служби. Київ сьогодні лінія фронту у боротьбі за демократію і я пишаюсь що маю таку неймовірну нагоду бути на лінії фронту з дезінформацією", - написала Мирослава.

На сайті "Голосу Америки" пишуть, що Гонгадзе буде першим керівником у Східній Європі, а створення нової посади для неї "розширить мовлення в регіоні, який страждає від гібридної війни та дезінформації". Вона інформуватиме про агресивну тактику Кремля у Східній Європі та про вплив Росії та Китаю в регіоні.

"Із інтенсивним нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Росією Криму, Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні", - пояснили в "Голосі Америки".

В.о. директора "Голосу Америки" Йоланда Лопес відзначила досвід Гонгадзе і її знання про регіон і зауважила, що "це призначення досвідченої репортерки до столиці України прямо відповідає підходові "Голосу Америки", який ставить свою аудиторію на перше місце, адже ми продовжуємо швидко спрямовувати журналістів у місця, де вони можуть безпосередньо повідомляти про критично важливі регіони і надавати інформацію, якої найбільше потребує наша аудиторія".

Мирослава Гонгадзе має переїхати до Києва у 2022 році.

Гонгадзе - уродженка Тернопільщини. У 1995 році вийшла заміж за Георгія Гонгадзе і разом із чоловіком працювала у журналістиці. 2000 року її чоловіка викрали та вбили. Після смерті Георгія Мирослава разом із двома доньками отримала політичний притулок у США, де продовжила працювати журналістом. У "Голосі Америки" працює з 2004 року.

Нагадаэмо, Верховний суд остаточно ухвалив довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство Георгія Гонгадзе.

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