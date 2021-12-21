Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:03

«У 2021 році Українському фонду соціальних інвестицій вдалося зробити багато корисних справ. І це надихає»

16:01

Стало відомо, чи вплине "тисяча Зеленського" на призначення субсидії

15:00

Зубов: Если не страх, то что движет Путиным, заставившим Лаврова послать в Брюссель и Вашингтон чудной текст проекта договора?

14:28

Російську тенісистку не пустили на Australian Open через вакцинацію "Спутником"

14:00

Мирослава Гонгадзе повертається працювати в Україну

13:01

Росія готує кібератаки на енергосистему та урядові сайти України, – NYT

12:01

Петра Олексійовича чекає довготривала процесуальна епопея, в найгіршому випадку – лише домашній арешт, і то навряд чи, – Фесенко

10:58

Презентуємо трейлер хуліганської анімаційної комедії "Посіпаки: Становлення лиходія"

10:01

В Госдуму РФ внесли законопроект о признании распада СССР крупнейшей катастрофой ХХ века

09:00

Ян Валетов: С "пидозрой" Порошенко просто комический номер, не иначе

08:07

Почему Кремль ведет дело к новой войне — Deutsche Welle

07:05

Смертность в Украине за год выросла на 26%

00:23

Українські міста можуть залишитися без опалення на новорічні свята – "Укртеплокомуненерго"

22:27

Чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

20:31

Ультиматумы Путина по Украине очень напоминают тактику Гитлера в 1938-1939 годах, когда тот шантажировал Великобританию. Тогда Гитлер блефовал – Фесенко

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Мирослава Гонгадзе повертається працювати в Україну

  12   0 21.12.2021, 14:00 | Новости, Общество
Мирослава Гонгадзе повертається працювати в Україну

Фото -  Facebook Myroslava Gongadze

20 грудня журналістка Мирослава Гонгадзе повідомила на своїй сторінці у Facebook, що повертається в Україну через 20 років життя в США.

Згідно з повідомленням, вона розвиватиме мовлення "Голосу Америки" у регіоні для глобальної англомовної служби, інформує UAINFO.org.

"Життя повне сюрпризів і викликів. Ось і настав час перегорнути ще одну сторінку життя. 20 років у США допомогли мені зрозуміти більше куди лине моя душа. Чекайте скоро в Україні, тепер у новій ролі. Буду розвивати мовлення Голосу Америки у регіоні для глобальної англомовної служби. Київ сьогодні лінія фронту у боротьбі за демократію і я пишаюсь що маю таку неймовірну нагоду бути на лінії фронту з дезінформацією", - написала Мирослава. 

На сайті "Голосу Америки" пишуть, що Гонгадзе буде першим керівником у Східній Європі, а створення нової посади для неї "розширить мовлення в регіоні, який страждає від гібридної війни та дезінформації". Вона інформуватиме про агресивну тактику Кремля у Східній Європі та про вплив Росії та Китаю в регіоні.

"Із інтенсивним нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Росією Криму, Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні", - пояснили в "Голосі Америки".

В.о. директора "Голосу Америки" Йоланда Лопес відзначила досвід Гонгадзе і її знання про регіон і зауважила, що "це призначення досвідченої репортерки до столиці України прямо відповідає підходові "Голосу Америки", який ставить свою аудиторію на перше місце, адже ми продовжуємо швидко спрямовувати журналістів у місця, де вони можуть безпосередньо повідомляти про критично важливі регіони і надавати інформацію, якої найбільше потребує наша аудиторія".

Мирослава Гонгадзе має переїхати до Києва у 2022 році.

Гонгадзе - уродженка Тернопільщини. У 1995 році вийшла заміж за Георгія Гонгадзе і разом із чоловіком працювала у журналістиці. 2000 року її чоловіка викрали та вбили. Після смерті Георгія Мирослава разом із двома доньками отримала політичний притулок у США, де продовжила працювати журналістом. У "Голосі Америки" працює з 2004 року.

Нагадаэмо, Верховний суд остаточно ухвалив довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство Георгія Гонгадзе. 

UAINFO

Лента статей

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (509)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]