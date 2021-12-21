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Росія готує кібератаки на енергосистему та урядові сайти України, – NYT

  7   0 21.12.2021, 13:01 | Новости, Политика
Росія готує кібератаки на енергосистему та урядові сайти України, – NYT

Росія готує масштабні кібератаки проти енергетичної системи та урядових вебресурсів України. США і Великобританія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі з боку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

За даними видання, США і Великобританія непомітно відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до хакерських атак Росії. Згідно з оцінками американської розвідки, Москва готує масштабні кібернапади на українську енергосистему та урядові вебресурси.

"Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним - і, можливо, надати привід для вторгнення", - йдеться в публікації.

Видання нагадує, що у 2015 році російські хакери вже атакували енергосистему України. Тоді вони дистанційно захопили центр управління електроенергетичної компанії і відключали одну електростанцію за одною. При цьому оператори нічого не могли зробити і безпорадно дивилися на монітори.

Аналогічну атаку російські хакери провели через рік. Тоді метою став Київ та область. У попередніх кібератаках на Україну керівництво Росії заявляло, що напад вчинили злочинні угруповання.

 

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