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Російську тенісистку не пустили на Australian Open через вакцинацію "Спутником"

  5   0 21.12.2021, 14:28 | Новости, Спорт
Російську тенісистку не пустили на Australian Open через вакцинацію "Спутником"

Наталія Віхлянцева не поїде до Австралії / фото instagram.com/open.angers

Руська тенісистка Наталія Віхлянцева не зможе зіграти на Australian Open - 2022 через те, що вакцинувалася "Спутником V".

Про це спортсменка повідомила в Twitter, інформує УНІАН.

Справа в тому, що російська вакцина "Супутник V" не сертифікована в Австралії. 

"На жаль, цього року я не зіграю на Australian Open. Я дуже задоволена рівнем тенісу, який показувала на останніх турнірах, і хотіла б зіграти в Австралії, але "Супутник" поки не схвалений. Удачі всім учасникам і команді AO, яка завжди проводила приголомшливі турніри!",- написала Віхлянцева.

Відзначимо, що росіянка на даний момент займає 194-е місце в рейтингу WTA. В одиночному розряді Віхлянцева перемагала тільки на турнірах ITF (2 рази).

УНІАН

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