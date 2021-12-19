Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:34

"Ливерпуль" не будет подписывать невакцинированных футболистов

19:07

На Донбассе день прошел без обстрелов

18:35

У Байдена есть "окно в четыре недели", чтобы помешать вторжению РФ в Украину, - CNN

18:08

В Украину не пустили российскую актрису

17:36

Умер знаменитый архитектор Ричард Роджерс

17:00

В Черниговской области депутат насмерть сбил велосипедиста

16:37

"Барселона" приготовила для Гави новый пятилетний контракт

16:01

Запад за диалог с Россией, мы не хотим новой холодной войны, - Минобороны Франции

15:38

Тысяча за вакцинацию: Киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты

15:02

Столтенберг о требованиях России: НАТО никогда не пойдет на компромисс по Украине

14:30

На Донбассе с утра без обстрелов, соблюдается режим тишины

14:03

Под Кривым Рогом произошло смертельное ДТП с участием фуры

13:31

Швейцария выдала США бизнесмена, работающего на администрацию Путина

13:04

Новый министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Кремля

12:32

В Австралии разбился легкий самолет, погибли четыре человека

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

У Байдена есть "окно в четыре недели", чтобы помешать вторжению РФ в Украину, - CNN

  9   0 19.12.2021, 18:35 | Новости, Политика
У Байдена есть "окно в четыре недели", чтобы помешать вторжению РФ в Украину, - CNN

У президента США Джо Байдена есть "окно в четыре недели", чтобы предотвратить вторжение России в Украину. Белый дом пытается избежать ошибок администрации Барака Обамы в 2014 году.

Об этом сообщает NN.

Издание со ссылкой на источники в администрации Байдена пишет, что президент опасается повторения ошибок, когда США и Европа были застигнуты врасплох тем, как Россия захватила Крым. В связи с этим Байден потребовал от своих советников по национальной безопасности сдержать президента России Владимира Путина всеми возможными способами от вторжения в Украину.

"То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть только около четырех недель, чтобы это осуществить", - сообщил источник.

Также сообщается, что реакция Вашингтона на угрозу вторжения началась с поездки директора ЦРУ Билла Бернса в Москву, но по мере того, как Россия продолжила стягивать войска к украинской границе, тихая дипломатия переросла в резкие публичные предупреждения в адрес Путина.

"Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на то, чтобы сдержать среднесрочное и долгосрочное развитие конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и технологиям США", - отметил представитель Белого дома.

По его словам, новые санкции "будут подавляющими и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и финансовой системы".

Лента статей

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (474)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]