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Семь способов снизить уровень «плохого» холестерина

  5   0 20.12.2021, 01:07 | Новости, Общество
Семь способов снизить уровень «плохого» холестерина

В каких случаях следует обратиться к врачу.

Чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, важно следить за пульсом, артериальным давлением, уровнем сахара, а также контролировать уровень холестерина. Можно ли что-то сделать, если он уже повышен? Врачи утверждают, что да - и приводят вот такие рекомендации. Важно: если у вас обнаружен повышенных уровень холестерина, нужно обязательно обратиться к врачу и соблюдать все его рекомендации, передает Домашний Очаг.

Контролируйте уровень сахара

Высокий уровень сахара в крови - это не только повышенный риск диабета, но и резко выросший холестерин. Поэтому важно не только следить за уровнем глюкозы в крови, но и по возможности контролировать употребление продуктов, содержащих добавленный сахар.

Ешьте больше клетчатки

Помимо того, что клетчатка помогает нам поддерживать быстрый метаболизм и здоровье кишечника, она также помогает снизить уровень липидного холестерина низкой плотности, иначе говоря, ЛПНП или «плохого холестерина». Свежие овощи, бобовые, орехи, фрукты - все это продукты, богатые клетчаткой, которые стоит есть как можно чаще.

Ешьте медленнее

Лишний вес - один из факторов, повышающих уровень холестерина. Следите за порциями своей еды, старайтесь не переедать.

Бросьте курить

Ежедневное курение снижает уровень липопротеинов высокой плотности, желаемого типа холестерина и увеличивает общий риск развития ишемической болезни сердца. Даже одна сигарета в день критически повышает риск инсульта и заболеваний сердца. Так что лучшее, что вы можете прямо сейчас сделать для своего здоровья - это бросить курить.

Рацион

Меньше красного мяса и быстрых углеводов, больше жирных кислот, овощей и фруктов, а также рыбы и нежирного мяса - эти принципы помогут снизить уровень холестерина. Чем больше продуктов, содержащих жирные кислоты омега-3 и омега-6 мы едим, тем ниже наш риск сердечных заболеваний, рака и артрита.

Спите больше

Недостаток сна влияет на риск развития инфаркта и инсульта примерно так же, как лишний вес и курение. Если вы регулярно недосыпаете, никакое здоровое питание вам не поможет. Спать стоит не менее 6 часов в сутки, а лучше - 8 часов полноценного ночного отдыха.

Контролируйте уровень стресса

Длительный стресс способен повысить уровень холестерина - об этом говорится в исследовании, размещенном на портале Healthline. Стресс влияет на способность приобретать и поддерживать здоровые привычки, разрушающие холестерин, а также может вызывать адреналино-триглицеридный ответ, который повышает количество плохого холестерина. Своевременный отдых, физические нагрузки и просто регулярное общение с друзьями - все эти привычки помогают держать уровень стресса под контролем.

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