Вудли: Не нужно смотреть на меня печальными глазами

Экс-чемпион UFC подчеркнул, что "еще на закончил".

Известный экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли в ночь с 18 на 19 декабря проиграл блогеру Джейку Полу в боксерском поединке, который стал для них уже вторым.

39-летний Вудли был нокаутирован в шестом раунде. После этого боец высказался о случившемся.

"Я еще не закончил. Пожалуйста, не нужно смотреть на меня печальными глазами.

В какой-то момент придется проявить немного уважения к имени Джейка", - приводит слова Вудли BJ Penn.

Тайрон также высказался и о том, был ли удар Пола самым сильным, который он получал.

"Нейт Марквардт поразил меня чертовски сильным ударом. Вероятно, это был самый тяжелый удар, который я получал", - отметил Вудли.

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