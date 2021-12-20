Вудли: Не нужно смотреть на меня печальными глазами

Экс-чемпион UFC подчеркнул, что "еще на закончил".
Известный экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли в ночь с 18 на 19 декабря проиграл блогеру Джейку Полу в боксерском поединке, который стал для них уже вторым.
39-летний Вудли был нокаутирован в шестом раунде. После этого боец высказался о случившемся.
"Я еще не закончил. Пожалуйста, не нужно смотреть на меня печальными глазами.
В какой-то момент придется проявить немного уважения к имени Джейка", - приводит слова Вудли BJ Penn.
Тайрон также высказался и о том, был ли удар Пола самым сильным, который он получал.
"Нейт Марквардт поразил меня чертовски сильным ударом. Вероятно, это был самый тяжелый удар, который я получал", - отметил Вудли.
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