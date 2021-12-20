Lexus показал концепт своего нового самого маленького кроссовера

Toyota и Lexus показали сразу несколько концептов, на базе которых планируют выпустить новые гибридные машины и электромобили. Среди них на заднем плане мы заметили концепт нового компактного кроссовера Lexus.

Как будет называться этот новый люксовый компактный кроссовер - пока не известно. На общем фото он находится слева, рядом с новыми UX, NX, и, возможно, обновленным RX.

То, что новый паркетник Lexus на фотографии находится на заднем плане, свидетельствует о том, что он получит не электрическую, а гибридную силовую установку.

Слухи о том, что в модельной линейке Lexus появится новый самый маленький кроссовер, ходят уже несколько лет. Предполагается, что он будет относиться к сегменту B, как Toyota Yaris Cross, или к сегменту A. Однако, на фотографии показан кроссовер, который по своим размерам больше похож на модель сегмента С. То есть у него больше размеры, чем ожидается.

Не исключено, что речь идет о преемнике снятого с конвейера CT 200h. О том, что у этой модели будет новое поколение, говорили еще в 2019 году.

Сейчас самым маленьким кроссовером в линейке Lexus является UX, который был представлен в 2018 году (в 2019 году у него появилась электрическая версия). Lexus UX построен на платформе GA-C, которая также лежит в основе Toyota Corolla, Corolla Cross и C-HR.

autonews.ua