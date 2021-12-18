Вперше в історії України відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок "Сім’я – колиска Божої любові" (відео)

Перший всеукраїнський жіночий молитовний сніданок "Сім'я - колиска Божої любові", у якому взяли участь 100 жінок, відбувся у Києві.

Як повідомляє UAINFO.org, за Україну та сімейні цінності молилися громадські та релігійні діячі, представники галузей культури, освіти, медицини, також керівники облрад і облдержадміністрацій, мери міст, депутати всіх рівнів, представники бізнес-кіл та волонтери. А передував молитві Вифлеємський вогонь миру - як символ добра, любові та єднання.

Організатори події - ВГО "За сімейні цінності" та "Рух молитовних сніданків" зазначають: всеукраїнський жіночий молитовний сніданок відбувся вперше в історії України. Головна ідея заходу- акцентувати увагу на ролі жінки та сімейних цінностях.

"Мета цього заходу - об'єднати жінок з різних регіонів, з різних конфесій в єдиній молитві перед великим святом Різдва в молитві за сім'ю. Хочеться побажати кожній українській сім'ї любові, радості, щастя, щирої молитви і щирих цінностей по відношенню один до одного", - зазначає Наталія Федорчук, голова ВГО "За сімейні цінності".

На жіночому молитовному сніданку також лунала молитва за Україну і її добробут, українських воїнів-захисників, дітей, батьків, також - за жінок, що пережили насилля, жінок-медиків, працівників галузі культури та освіти, науковців та молитва за сім'ї із дітьми, що мають особливі потреби.

Представниця Національного сніданку Німеччини Катінка Акерман.

Особливо чуйною була молитва за матерів, які завжди духовно перебувають із своїми дітьми, не полишаючи їх своєї опіки, навіть після відходу у вічність.

Жінки, стоячи, привітали матерів загиблих Героїв України та матерів захисників зниклих безвісті.

Уповноважена Президента зі справ волонтерів Наталія Пушкарьова зазначає: волонтерство було б неможливим без тендітних жіночих плечей.

"Дуже потужні волонтери - це якраз жінки. Жінки, які перемагають всі перепони бюрократії нашої, жінки, які долають кілометри. Для мене жінка-волонтерка з 2014 року - це приклад берегині. Берегиня армії, берегиня нашої країни", - розповідає вона.

Присутні молились також за щасливі подружжя, аби чоловік і жінка поважали один одного, та вміли прислухатись.

"Започаткувати або відновити, або провадити такий справжній діалог. І цей діалог допомагає людям розуміти один одного, берегти один одного. Там, де є діалог і любов - там є Бог", - зауважує учасниця міжнародної спільноти "Подружні зустрічі" Марта Свистун.

Молитва за культуру - надважлива. Адже історія та культура - фундамент кожної нації, переконана народна артистка України та громадський діяч Євгенія Басалаєва

"Молитва за культуру - це подія, - за діячів культури, за науковців... Подія чому? Тому, що культура рухає наше суспільство, вона мистецтво нам дарує, глибину, філософську глибину сприйняття світу. А це значить, воно виховує цінності. Ми сьогодні формуємо молитовний шлях, який дає великий промінь, промінь, який осяє наше суспільство і зігріє материнським теплом", - каже вона.

Олександра Теліженко

Народна майстриня України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Олександра Теліженко представила логотип до жіночого молитовного сніданку, створений за мотивом рушника "Тріумф жінки". Всі елементи - не випадкові, пояснює майстриня.

"Два серця в протилежному напрямку, але коли вони накладаються, поєднуються одне із іншим... Ромб із точкою - це початок. Зародження. Захищений зародок. І в натурі як виходить: два серця, поєднуючись, починають нове життя. Оцей весь розквіт, оце все, що ми говорили - благословляється на прогрес. На успіх. Отака ідея", - каже пані Олександра.

"Це унікальний день, унікальний момент. Ми хочемо говорити про ці цінності, які вивищують нас. Які роблять нас людьми - і все це йде від жінки. Жінка є особлива для Бога, вона має особливу місію, отримати зерно і те зерно виносити в собі і дати життя. Величезна місія покладена саме на жінку", - ділиться враженнями від заходу голова правління ВГО "За сімейні цінності", народна артистка України, політичний діяч Оксана Білозір.

На Всеукраїнському жіночому молитовному сніданку із доповіддю "Створення довірливих відносин між чоловіком та дружиною" виступила представниця Національного сніданку Німеччини Катінка Акерман.

Привітання учасникам жіночого молитовного сніданку надійшли з різних куточків світу, зокрема, Сакраменто (США) та Риму (Італія). А Львівська, Івано-Франківська та Київська області заявили про підтримку ініціативи щодо започаткування жіночих молитовних сніданків в регіонах.