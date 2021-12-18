Путин пока не принял решение о вторжении в Украину, - Салливан

В Белом доме выразили уверенность, что данные американской разведки о стягивании войск РФ к границе с Украиной верны.

Президент России Владимир Путин, похоже, еще не принял окончательного решения по поводу вторжения в Украину. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.

"Текущая оценка правительства США заключается в том, что он (Путин - ред.) еще не принял решения. Так что в этом плане нет изменений по сравнению с прошлой неделей", - ответил чиновник на вопрос журналиста о намерениях главы Кремля относительно Украины.

При этом Салливан выразил уверенность, что данные американской разведки о стягивании войск РФ к границе с Украиной верны.

"У меня высокая уверенность в нашей способности видеть то, что представляло собой значительное наращивание Россией военных сил близ Украины. <...> Я также считаю, что вполне обоснован анализ, подготовленный разведывательным сообществом США и указывающий на то, что российское правительство серьезно рассматривает подобное учение и готовит для него оперативное планирование", - уточнил представитель Белого дома.

В связи с этим, отметил он, США призвали союзников и партнеров, в частности в Европе, вместе заявить Москве о последствиях в случае попытки захвата украинских территорий.