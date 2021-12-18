В Киеве легковушка протаранила 15 припаркованных авто, водитель сбежал

На место происшествия прибыли правоохранители, медики и пожарные. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Оболонском районе Киева в ночь на субботу, 18 декабря, легковое авто Toyota Camry врезалось в более десяти припаркованных у дороги авто и загорелось. Водитель скрылся, информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Как сообщается, массовое ДТП произошло на улице Вышгородской, возле ЖК Парковый городок.

"По свидетельству очевидцев, пострадало 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли правоохранители, медики и пожарные. Обстоятельства ДТП устанавливаются.