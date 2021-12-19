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Ученые назвали симптом рака, который встречается у 23% пациентов

  5   0 19.12.2021, 01:07 | Новости, Общество
Ученые назвали симптом рака, который встречается у 23% пациентов

Четыре из 10 случаев рака можно предотвратить, уверяют медики.

Рак остается основной причиной смерти во всем мире, убивая ежегодно миллионы людей. Ученые выявили наиболее распространенный признак рака, который может говорить о заболевании до постановки диагноза. Речь идет об абдоминальных симптомах, передает РБК-Украина.

Ученые исследовали восемь абдоминальных симптомов (боль в животе, изменение кишечника, вздутие живота, диспепсия (нарушение нормальной деятельности желудка), ректальное кровотечение, дисфагия (расстройство акта глотания), рефлюкс и тошнота/рвота) среди 15 956 пациентов, у которых впоследствии был диагностирован рак.

В конце исследования ученые наблюдали у 23% онкологических больных абдоминальные симптомы, которые их беспокоили еще до того, как врачи обнаружили опухоль.

«Абдоминальные симптомы являются обычным явлением у онкологических больных, а время до проявления зависит от симптома», - говорят исследователи.

Как можно снизить риск заболевания раком

Не всегда ясно, что вызывает рак, но существуют доказанные факторы риска. Фактически, по оценкам врачей, четыре из 10 случаев рака можно предотвратить.

По данным британских ученых, избыточный вес и ожирение являются второй по значимости причиной рака.

«Избыточный вес не означает, что у вас обязательно будет рак. Но если у вас избыточный вес, у вас больше шансов заболеть раком, чем при нормальном весе», - предупреждают медики.

 

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