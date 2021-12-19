В Швеции заметили обновленный кроссовер Audi E-tron

Фотошпионы заметили в Швеции во время дорожных тестов обновленный электрический кроссовер Audi E-tron. В продаже он появится во второй половине 2022 года.

Внешне обновленный Audi E-tron получит не очень много изменений. У него будет новая решетка радиатора, новые бамперы, рестайлинговые фары и задние фонари. Салон отделают новыми материалами. Будет также обновленное программное обеспечение и новые системы в ADAS уже в базовой комплектации.

Но самые главные изменения произойдут в технической «начинке». По слухам, этот кроссовер получит батарею нового поколения, более эффективную, а также новые электромоторы и модернизированную систему рекуперации энергии. Благодаря этому его запас хода увеличится до 600 км.

Сейчас E-tron на одной подзарядке батареи проезжает 441 км. Такой запас хода считается одним из главных недостатков Audi E-tron по сравнению с конкурентами. Запас хода в 600 км позволит этому немецкому электрическому кроссоверу стать одним из лидеров в своем сегменте.

Напомним, Audi E-tron появился в 2018 году. Это первая полностью электрическая серийная модель компании Audi. Ее создали на старой платформе MLB. Новое поколение этого паркетника построят на новой платформе MEB (как Q4 e-tron и Q5 e-tron) или PPE (как Q6 e-tron и A6 e-tron).

autonews.ua