Красюк: WBO окажет плохую услугу Ломаченко, если сделает его обязательным претендентом

Александр Красюк отметил финансовый фактор.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк поделился мнением о будущем Василия Ломаченко.

По словам функционера, украинца не нужно делать обязательным претендентом на пояс, ведь так он получит значительно меньший доход.

"Мы слышали о том, что WBO может сделать Василия Ломаченко обязательным претендентом. Конечно же, я могу и должен быть не согласен, но, на мой взгляд, они окажут плохую услугу Ломаченко, если сделают его обязательным претендентом. Причина в том, что у него не будет возможности договориться полюбовно".

"На промоутерских торгах будет 75 на 25 не в пользу Ломаченко, и вряд ли промоутеры с той стороны захотят давать больше денег. Сейчас они могут привлечь Ломаченко, заманить его, предложить адекватные условия", - сказал Красюк в эфире подкаста BoxOffice.

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