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СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины

  8   0 17.12.2021, 11:03 | Новости, Общество
СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины

Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, который редакции ZN.UA передали источники в правительстве, Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля.

"Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", ─ сказано в отчете.

Подчеркивает Служба и то, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:

  • Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля
  • Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов
  • Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы
  • Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов

СБУ предупреждает правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Это, в свою очередь, может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

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