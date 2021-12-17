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Прогноз погоди на вихідні 18–19 грудня: на українців чекає "сніжний" Миколай

  17   0 17.12.2021, 10:21 | Новости, Общество
Прогноз погоди на вихідні 18–19 грудня: на українців чекає "сніжний" Миколай

Цей вікенд точно потішить любителів засніжених краєвидів. За даними Sinoptik.ua, у всіх регіонах України очікується сніг, подекуди - невеликі морози. Одягайтеся тепліше, а ще краще, залишайтеся вдома із серіалом та чашкою гарячого чаю - буде сльотаво!

Погода на вихідні

У суботу, 18 грудня, за даними Sinoptik.ua, практично по всій території України очікується невеликий мокрий сніг і температура близько 0 °С. У південних областях та на Закарпатті буде тепліше - до +3-5 °С. У більшості регіонів сніг почнеться ще вночі та з невеликими перервами падатиме весь день. Лише у Миколаївській та Запорізькій областях буде без опадів.

У неділю ситуація з опадами трохи зміниться - в усіх без винятку регіонах сніжитиме. На півдні, а також у Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікується дрібний сніг. Температура повітря при цьому становитиме 0-4 °С, але через високу вологість відчуватиметься холодніше - не забувайте про рукавички! На решті території пройде сніг, подекуди сильний, а стовпчики термометрів покажуть від -1 до +2 °С. Якщо зберетеся у Карпати, будьте обережні - на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей практично безперервно падає сніг, є небезпека сходження лавин на крутих схилах (2-й помірний рівень).

Погода на початку тижня

У понеділок у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Сумську, Київську та Чернігівську області прийдуть морози до -4 °С та дрібний сніг. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях очікується плюсова температура (до 2-4 °С), можливий мокрий сніг. На решті території України погода на початку тижня буде похмурою, з самого ранку падатиме невеликий сніг, а стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1 °С.

Прикмети на день Святого Миколая

Не поспішайте засмучуватися через похмуру погоду цієї неділі. Адже згідно з народними прикметами, сонячний та морозний Миколай віщував неврожай у наступному році. Якщо снігу випадало багато, запасалися терпінням - вважалося, що такі снігові «окови» спадуть нескоро, а літо буде холодне і дощове. 

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