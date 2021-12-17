Чем ультрапастеризованное молоко полезнее свежего. Развеиваем мифы

Ультрапастеризация молока. Звучит, как что-то слишком обработанное, "не живое", не полезное. Давайте разбираться.

Что это вообще? Кратковременный нагрев жидкой продукции до температуры 135-145 °C и сразу охлаждение до 2-5 °C. Это убивает термофильные микробы из-за резкого падения температуры, удаляет воду, полученную при контакте с паром, и удаляет летучие соединения, которые могут отрицательно влиять на качество продукции.

Об этом в своем Instagram пишет тренер Анита Луценко, информирует UAINFO.org.

Цель - уничтожить вредоносные микроорганизмы, их споры и ферменты, которые могут негативно повлиять на вкус продукта. К слову, после коровки, молоко только пару часов относительно безопасно.

После ультрапастеризации жидкости разливаются в асептическую упаковку без доступа воздуха ( Tetra-pack)

Храниться может от нескольких месяцев до года. Хранение в холодильнике не требуется.

Мифы про ультрапастеризацию

1. Ультрапастеризованные продукты снижают продолжительность жизни и вызывают болезни. Нет, скорее уберегают от них.

2. Ультрапастеризация вредна, т.к. молоко/сок не может стоять так долго без холодильника. Нет. Такая возможность хранения связанна с технологией. Впервые с воздухом продукция встречается, когда вы ее открываете.

Интересно, что компания Parmalat ставила свои ультрапастеризованные продукты на полку в холодильнике, чтобы покупатели думали, что это молоко более полезно, чем то, что стоит без холодильника и это работало - м-маркетинг!

3. В ультрапастеризованных продуктах не остаётся ничего полезного - всё остаётся, но снижается количество витаминов С, В1 и В12, но из молока обычно эти витамины и не ждут.

4. Ультрапастеризованные продукты сделаны из "сухого порошка". Нет, но даже и сухое молоко - это молоко без воды. Как например сухарик - это хлеб, из которого убрали воду. Всё на месте, кроме воды.

5. Продукты хранятся так долго из-за антибиотиков - нет, сама технология нагрева и охлаждения убивает всё, что может размножаться и навредить.

Подходит для беременных, детей, со слабым здоровьем, чтоб не попало ничего болезнетворного.

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Анита ЛУЦЕНКО