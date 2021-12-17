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Євросоюз відключить Росію від SWIFT у разі вторгнення – Financial Times

  10   0 17.12.2021, 16:26 | Новости, Политика
Євросоюз відключить Росію від SWIFT у разі вторгнення – Financial Times

Російські банки будуть відключені від мережі Swiftу разі введення Європейським союзом санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела, інформує ZN.UA.

Крім того, видання зазначає, що інші санкції будуть спрямовані проти приватних російських банків та передбачатимуть обмеження на експорт певних технологій до Росії. Йдеться про обмеження у телекомунікаційній та хімічній промисловості.

Також санкції торкнуться і російських олігархів. Їх імена не називаються. 

Представники німецького уряду заявили, що під час обговорень ймовірних санкцій керівництво ЄС не обумовлювало конкретних обмежень.

За їхніми словами, слід враховувати, яких збитків кожен конкретний захід може завдати самому Євросоюзу.

ZN.UA

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