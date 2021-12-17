Третина опитаних українців готові захищати зі зброєю в руках свої міста і села у разі вторгнення Росії

Третина українців готові чинити збройний опір у разі вторгнення Росії до їхніх міст чи сіл.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 3 по 11 грудня, інформує UAINFO.org.

Соціологи зазначають, що загалом результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам.

Так, кожен третій респондент - 33,3% - готовий чинити збройний опір у разі вторгнення з боку Росії у місто чи село, де він проживає.

Крім того, 21,7% опитаних готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору.

Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

Водночас виїхали б у більш безпечний регіон - 14,8%, виїхали б за кордон - 9,3%, нічого б не робили - 18,6%, ще 12,1% - не визначилися із відповіддю, а 1,1% - відмовилися відповісти на запитання.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході, а готовність чинити збройний опір - від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.

Як проводили опитування

Опитування громадської думки "Омнібус" проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 2 тис. респондентів з усіх регіонів України (крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення віком 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

UAINFO