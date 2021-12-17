В Министерстве здравоохранения допустили, что третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине.

В эфире телеканала 1+1 главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что финальное решение о третей дозе вакцины будет принято приблизительно в январе, информирует UAINFO.org.

«Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата.

Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза и ВОЗ», — отметил он.

По словам Кузина, бустерная доза вакцины вакцины усиливает сформированный иммунитет.

«Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно — более девяти-десяти месяцев.

У них уже есть определенное уменьшение иммунитета.

Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается», — пояснил санврач.

13 декабря Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.

Дополнительную прививку рекомендуют людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, тем, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также людям с другими иммунодефицитными состояниями.

По словам главы Минздрава Викторя Ляшко, бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше.

Для этого по меньшей мере 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% — двумя дозами.