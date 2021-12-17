В Министерстве здравоохранения допустили, что третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине.
В эфире телеканала 1+1 главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что финальное решение о третей дозе вакцины будет принято приблизительно в январе, информирует UAINFO.org.
«Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата.
Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза и ВОЗ», — отметил он.
По словам Кузина, бустерная доза вакцины вакцины усиливает сформированный иммунитет.
«Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно — более девяти-десяти месяцев.
У них уже есть определенное уменьшение иммунитета.
Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается», — пояснил санврач.
13 декабря Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.
Дополнительную прививку рекомендуют людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, тем, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также людям с другими иммунодефицитными состояниями.
По словам главы Минздрава Викторя Ляшко, бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше.
Для этого по меньшей мере 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% — двумя дозами.