Чем для России обернулся газовый шантаж Европы

Россию «услышали», и вся российская игра по развитию собственного имиджа «надежного партнера» теперь теряет смысл…

Самая главная проблема российской внешней политики в том, что Путин и Ко никогда не могут удержаться и всегда могут разбить хитроумную комбинацию банальным «быкованием» в последний момент.

Такую точку зрения высказал политолог Петр Олещук, информирует UAINFO.org.

Ситуация с газовым шантажом Европы здесь очень показательна.

Общеизвестно, сколько усилий Россия потратила на продвижение собственных газовых проектов типа Северный поток — 2.

И не только усилий, но и очень много денег. Все для того, чтобы усилить собственное влияние через использование газа в качестве оружия.

И все шло для них очень хорошо.

Сотни «специально обученных» политиков и экспертов годами доказывали, что Россия — надежный партнер, что Северный поток — 2 — это просто «экономический проект», который «очень выгоден», потому что это принесет европейцам дешевый газ.

Короче говоря, все отлично.

Но осенью сама Россия поломала свою утонченную игру, начав банальный шантаж Европы, чтобы та как можно скорее в нарушение всех процедур дала разрешение на эксплуатацию Северного потока — 2.

Ограничив поставки газа Россия накрутила цены до невиданных $2 тыс. за кубометр.

Вот и «надежный поставщик и партнер», вот и «никакой политики — только экономика».

Это столь очевидный факт, что с ним не могут не считаться в ЕС.

Бессмысленно исключать следующие факты:

1) Россия использует газ как оружие и средство давления.

2) Россия не может рассматриваться как надежный поставщик.

3) Надо это учитывать в реализации политики.

По появившейся в мировых СМИ информации, на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе на этой неделе будут рассмотрены решения, которые могут не очень нравиться Россия.

Во-первых, предлагается запретить долгосрочные газовые контракты, которые так нравятся России, потому что позволяют снижать цену на газ в обмен на политические уступки в пользу России.

Во-вторых, будет изменен подход к хранению газа, чтобы к началу отопительного сезона обязательно был высокий уровень заполненности газовых хранилищ.

Не обязательно эти решения будут одобрены на этой неделе, но сам факт их появления свидетельствует о том, что Россию «услышали», и вся российская игра по развитию собственного имиджа «надежного партнера» теперь теряет смысл.

Если коротко, все как обычно.