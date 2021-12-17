Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:00

Александр Кочетков: Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет?

08:06

Чем для России обернулся газовый шантаж Европы

07:05

Третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине

06:07

Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год

04:49

Король Нидерландов извинился за вечеринку дочери в разгар COVID-пандемии

03:05

Порноактриса из "Холостяка" выходит замуж (фото)

02:15

Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився із ЗСУ

01:51

Жителям Северной Кореи запретили смеяться и пить из-за траура по Ким Чен Иру

00:45

З 1 січня касові апарати в Україні стануть обов'язковими: що буде з цінами

20:00

Медики назвали два незвичайні симптоми у заражених "Омікроном"

19:01

Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в сцене с голой 72-летней Мерил Стрип

18:01

РФ створила в Європі найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років, – президент Литви

17:01

Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу "Паксловід"

16:02

Юлія Тимошенко показала майстер-клас гри на барабанах: "Приймаємо замовлення на новорічні вечірки. Дорого!". ВІДЕО

15:01

Bloomberg назвав головні економічні загрози 2022 року

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Чем для России обернулся газовый шантаж Европы

  166   0 17.12.2021, 08:06 | Новости, Политика
Чем для России обернулся газовый шантаж Европы

Россию «услышали», и вся российская игра по развитию собственного имиджа «надежного партнера» теперь теряет смысл…

Самая главная проблема российской внешней политики в том, что Путин и Ко никогда не могут удержаться и всегда могут разбить хитроумную комбинацию банальным «быкованием» в последний момент.

Такую точку зрения высказал политолог Петр Олещук, информирует UAINFO.org.

Ситуация с газовым шантажом Европы здесь очень показательна.

Общеизвестно, сколько усилий Россия потратила на продвижение собственных газовых проектов типа Северный поток — 2.

И не только усилий, но и очень много денег. Все для того, чтобы усилить собственное влияние через использование газа в качестве оружия.

И все шло для них очень хорошо.

Сотни «специально обученных» политиков и экспертов годами доказывали, что Россия — надежный партнер, что Северный поток — 2 — это просто «экономический проект», который «очень выгоден», потому что это принесет европейцам дешевый газ.

Короче говоря, все отлично.

Но осенью сама Россия поломала свою утонченную игру, начав банальный шантаж Европы, чтобы та как можно скорее в нарушение всех процедур дала разрешение на эксплуатацию Северного потока — 2.

Ограничив поставки газа Россия накрутила цены до невиданных $2 тыс. за кубометр.

Вот и «надежный поставщик и партнер», вот и «никакой политики — только экономика».

Это столь очевидный факт, что с ним не могут не считаться в ЕС.

Бессмысленно исключать следующие факты:

1) Россия использует газ как оружие и средство давления.

2) Россия не может рассматриваться как надежный поставщик.

3) Надо это учитывать в реализации политики.

По появившейся в мировых СМИ информации, на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе на этой неделе будут рассмотрены решения, которые могут не очень нравиться Россия.

Во-первых, предлагается запретить долгосрочные газовые контракты, которые так нравятся России, потому что позволяют снижать цену на газ в обмен на политические уступки в пользу России.

Во-вторых, будет изменен подход к хранению газа, чтобы к началу отопительного сезона обязательно был высокий уровень заполненности газовых хранилищ.

Не обязательно эти решения будут одобрены на этой неделе, но сам факт их появления свидетельствует о том, что Россию «услышали», и вся российская игра по развитию собственного имиджа «надежного партнера» теперь теряет смысл.

Если коротко, все как обычно.

Лента статей

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (390)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]