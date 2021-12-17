Зірку серіалу "Секс і місто" Кріса Нота звинуватили у двох зґвалтуваннях

Американського актора Кріса Нота, відомого завдяки ролі Містера Біга в серіалі "Секс і місто", дві жінки звинуватили у зґвалтуванні, пише ТСН.

Так, про це пише видання The Hollywood Reporter, яке провело журналістське розслідування. До слова, перша жінка розповіла, що знаменитість зґвалтував її 2004 року. Тоді вона працювала у Лос-Анджелесі в одній фірмі, клієнтом якої був і актор. За словами дівчини, він постійно фліртував з нею. Якось Кріс запросив до себе до будинку. Коли вона прийшла, то актор почав чіплятися до неї. Спочатку цілував, а потім повалив на ліжко та зґвалтував.

Інший випадок стався 2015 року у Нью-Йорку. За словами дівчини, яка тоді працювала офіціанткою в одному клубі, Кріс Нот також фліртував з нею. Потім він запросив до своєї квартири, а там зґвалтував її.

До слова, сам актор вже відреагував на ці звинувачення. Кріс Нот заявив, що звинувачення ці хибні. Він не ґвалтував дівчат, у них все сталося за взаємною згодою.