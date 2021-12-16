Голова ГУР МОУ Буданов живе в одному будинку з Левченко і Гогілашвілі – "Слідство.Інфо"

Слідство.Інфо

Родина ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та помічниці президента України Марїі Левченко мешкає у будинку, який належить бізнесменам, причетним до великих податкових махінацій; ще одним його мешканцем або, принаймні, частим гостем, є очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, свідчить розслідування "Слідства.Інфо", інформує ZN.UA.

За документами будинок у Хотові належить Діані Стрілковській - ексдружині В'ячеслава Стрілковського. Бізнес подружжя фігурував у численних кримінальних провадженнях, однак результату немає досі. Щоразу від перевірок податківців його рятували правоохоронці, які напередодні перевірок вилучали документи.

Фабули судових рішень свідчать, що за «послугами» до Стрілковських зверталися такі великі компанії, як ДТЕК, «Сільпо», «Київстар», WOG.

З огляду на заходи безпеки, журналісти припустили, що у будинку живе чи часто буває особа, яка обіймає високу посаду у правоохоронних органах чи Службі безпеки України. Прослідкувавши за кортежем, який неодноразово виїздив з будинку у Хотові, вони дізналися, що той приїздить до головного управління військової розвідки на острові Рибальскому.

У соціальних мережах Маріанни Буданової - дружини очільника ГУР МОУ небагато друзів, близько 300 осіб,однак родина Гогілашвілі-Левченко - у повному складі. Є там і фото Буданова та Гогілашвілі.

За документами будинок у Хотові (Києво-Святошинський район) в передмісті Києва належить Діані Стрілковській - ексдуржині В'ячеслава Стрілковського.

Бізнес подружжя з 2010-х років фігурував у численних кримінальних провадженнях, однак результату у них немає досі. Щоразу від перевірок податківців його рятували правоохоронці, які напередодні перевірок вилучали документи, стверджує колишній голова Державної податкової служби Євген Олейніков.

Фабули судових рішень свідчать, що за «послугами» до Стрілковських могли звертатися такі великі компанії і мережі, як ДТЕК, «Сільпо», «Київстар», WOG.

На території маєтку два будинки, пост охорони, басейн, альтанка і, ще одна господарська будівля, імовірно, власний курник. Родина Левченко і Гогілашвілі живе у ньому щонайменше півтора року. Довгострокова оренда маєтку у селі за 30 кілометрів від Києва коштує близько 1,5-2 тисяч доларів на місяць (близько 40 тисяч грн.). Офіційні статки родини близько 64 тисяч гривень на місць та придбані торік автомобілі, не дозволяли б винаймати таке житло за ринковою ціню.

На роботу в Офіс президента України Марію Левченко возить чорний Chevrolet Suburban на номерах прикриття. Той самий, який журналісти Bihus.Info помітили під КВЦ «Парковий». Броньований автомобіль належить СБУ.

«Щоб отримати номери прикриття на автомобіль,треба пройти певну процедуру, треба мати дозвільний документ на це. Коли в автомобіль з номерами прикриття сідає особа, яка немає стосунку до СБУ, Державного управління справами чи президента України в якості працівника ОПУ, скоріш за все, це буде незаконно», - пояснює голова правління «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик.

Номери прикриття стоять не лише на машинах охорони, але й на особистих автомобілях подружжя. Що, вочевидь, так само є незаконним.

У Службі безпеки «Слідству.Інфо» відповіли так само, як і їхнім колегам: інформація щодо осіб, яким «за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона», є конфіденційною. Жоден з мешканців чи власників будинку не відповів на прохання журналістів надати коментар.

Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Втім, сам він стверджував, що написав заяву "за власним".

11 грудня у мережі з'явилося відео сварки Гогілашвілі із поліцейськими на блокпості під Краматорськом. На відео заступник міністра не стримується у словах та погрожує правоохоронцеві, що тому знайомство із ним «приємним не буде». Наступного дня з'явилося ще одне, де заступник міністра свариться вже зі столичними правоохоронцями.

Як з'ясувалося, Гогілашвілі має російське громадянство, у Росії ж він був судимий за підробку державних документів. «Політичну кар'єру» починав помічником російського боксера, депутата Держдуми РФ Ніколая Валуєва («Єдина Росія»). В Україні опікувався діяльністю «реабілітаційних центрів», де катували наркозалежних.

Його дружина Марія Левченко працює помічницею Зеленського, однак навіть не оформлена у штаті Офісу. За інформацією ZN.UA, її робоче місце перебуває не за межами кабінету голови держави, а безпосередньо у ньому. Відповідно, людина, яку навіть не оформили в ОПУ, мала і має можливість бути присутньою на всіх стратегічно найважливіших нарадах та переговорах президента України. Зокрема й щодо затримання «вагнерівців».

ZN.UA