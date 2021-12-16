Bloomberg назвав головні економічні загрози 2022 року

Вважається, що в 2022 році світова економіка перейде до стійкого відновлення після коронакризи, а повальне зростання цін сповільниться. Але два роки пандемії показали: прогнози часто не збуваються. Головними ризиками для загального добробуту наступного року будуть, зокрема, нові штами коронавірусу та небувало високі ціни.

Що ще може піти не так у світовій економіці-2022, з'ясували аналітики Bloomberg. OBOZREVATEL вибрав головне.

Омікрон та нові локдауни

Чергова мутація коронавірусу породила штам Омікрон, що характеризується підвищеною заразністю. У той же час цей тип вірусу може виявитися менш смертоносним.

Якщо ця надія виправдається, світ зможе повернутися "до чогось на зразок нормального стану до пандемії", вважають експерти. Тобто люди більше купуватимуть, бізнес - активніше зароблятиме. У такому разі зростання світового ВВП може становити 5,1%, що вище за базовий прогноз Bloomberg (4,7%).

А от якщо Омікрон виявиться і заразним, і смертоносним, країнам по всьому світу доведеться запроваджувати жорсткі обмеження. Як результат - економіка покотиться вниз. Адже навіть відносно коротке повернення до суворого локдауну призведе до уповільнення зростання ВВП до 4,2%.

Занадто високі ціни

На початку 2021 року прогнозувалося, що до кінця року у США буде інфляція у 2%. Натомість вона вже наблизилася до 7%. Американська інфляція впливає на загальносвітові тенденції. Адже якщо у найбільшій економіці світу зростають ціни, в умовах відкритих ринків це не може не позначитися на інших країнах.

У ЄС громадяни вже скаржаться підвищення цін на більшість товарів - від газу до продуктів. Від Іспанії до Швеції робітники та профспілки дедалі частіше вимагають заробітної плати, яка б відповідала інфляції. Остання у листопаді досягла 4,9%, що є рекордним рівнем для Європи.

І коронавірус - лише одна з причин стрімкого зростання цін. Інфляцію, наприклад, прискорює надто швидке зростання зарплат у США. Впливають і рекордні європейські ціни на енергоносії - через це дорожчає продовольство. Ще одна причина - екологія.

"Напруженість у відносинах між Росією та Україною може зумовити ще один стрибок цін на газ. Зі зміною клімату, що викликає все більш руйнівні погодні явища, ціни на продукти харчування можуть продовжувати зростати", - перераховують у Bloomberg.

Зі свого боку, дорожнеча продовольства може призвести до протестів у найбідніших країнах світу. Останній стрибок цін на продукти харчування у 2011 році спричинив хвилю заворушень на Близькому Сході. Багато країн регіону й досі залишаються незахищеними.

"Народні повстання рідко є локалізованими подіями. Ризик ширшої регіональної нестабільності цілком реальний", - підсумовують аналітики.

Політика. Фінансова і не тільки

Посилення політики Федеральної резервної системи (ФРС) США традиційно створює проблеми для ринків. Цього разу ризики посилюються вже завищеними цінами на активи: індекс S&P 500 близький до формату "бульбашки", а ціни на житло досягли рівнів іпотечної кризи у 2007 році, вважають експерти.

Якщо ФРС тричі підвищить ставки у 2022 році та заявить, що не зупиниться найближчим часом, світові загрожуватиме економічна рецесія, підрахували у Bloomberg. Окрім того, така політика може обвалити валюти країн, що розвиваються (до них належить і Україна).

Величезний вплив на світову економіку мають і рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ). Його дії допомогли Європі відносно безболісно пережити хвилі коронавірусу у 2021 році, але банк ризикує втратити політичну підтримку.

Наприклад, уже в січні може зруйнуватися крихка проєвропейська коаліція в Італії. Вибори у Франції призначено на квітень. "Якщо євроскептики отримають владу у ключових економіках блоку, це може порушити спокій на європейських ринках облігацій та позбавити ЄЦБ політичної підтримки", - побоюються експерти.

Ще одна "больова точка" - відносини між материковим Китаєм та Тайванем. Будь-яка ескалація конфлікту - від торгової блокади до прямого військового вторгнення - може затягнути в нього інші великі країни, зокрема США.

Війна наддержав - найгірший випадок, але й інші сценарії містять санкції, що заморозять зв'язки між двома найбільшими економіками світу. При цьому тайванські напівпровідники мають вирішальне значення для глобального виробництва майже всієї техніки - від смартфонів до автомобілів.

Не все втрачено

Звичайно, дещо може піти і краще, ніж очікувалося. Наприклад, монетарна політика у найбільших економіках може не посилитися.

Китайські вкладення в екологічно чисту енергію та доступне житло, вже намічені у 14-му п'ятирічному плані країни, можуть збільшити обсяг інвестицій. Нова торговельна угода в Азії - Всебічне регіональне економічне партнерство - може збільшити експорт.

"У 2020 році економіка показала себе гірше, ніж прогнозував будь-який економіст. Але в 2021 році це було не так: у багатьох країнах відновлення було напрочуд швидким. Це корисне нагадування про те, що наступного року дещо може піти добре", - вважають у Bloomberg.