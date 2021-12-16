Схеми обману: експерти розповіли, чого потрібно побоюватися українцям в магазинах і супермаркетах

Експерти прогнозують, що ближче до Нового року ціни на продукти зростуть ще сильніше. Тому радять вже зараз купити до святкового столу товари з тривалим терміном зберігання.

Напередодні новорічно-різдвяних свят кількість покупців в магазинах і супермаркетах збільшується в кілька разів. Продавці активно використовують цей період, щоб позбутися від старих товарів і продуктів, термін придатності яких добігає кінця. Щоб залучити покупців, продукцію намагаються реалізувати під виглядом хороших знижок і акцій. Але часто в таких випадках можна потрапити на обман.

Пропонуємо вам кілька варіантів схем, які використовують в торгових мережах, щоб обвести навколо пальця своїх покупців.

Продають зі знижками зіпсований товар і прострочення

Такий товар можна зустріти серед акційного в період різкого зростання попиту, адже в інший час його, ймовірно, ніхто вже не купить, пише Obozrevatel, інформує UAINFO.org.

Голова правління Асоціації "Споживча довіра" Олена Куликова радить уважно розглядати продукцію, яку ви хочете придбати, перевірити, чи немає там дефектів. Особливо це стосується уціненої продукції або тієї, яка продається по акції.

За словами Куликової, в період передсвяткового ажіотажу супермаркети періодично "скидають" таку неліквідну продукцію, яку слід було б зовсім прибрати з полиць.

Велика частина знижок - маркетинговий хід

Іноді після "знижки" товар коштує навіть дорожче, ніж до неї. Часто продавці спеціально завищують ціни, щоб потім представити "величезну знижку".

"Насправді товар скільки коштував, стільки і коштує, можливо, вони навіть трохи підняли ціну. У нас є закон, який регулює ці відносини, не просто так акції встановлюються, але по факту буває різне. Люди також часто скаржаться, що цінники не збігаються, недовага, пробивають більше товару, ніж людина купує", – розповів виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов.

Більше прострочення і менше якості

В Україні є також серйозна проблема з простроченою продукцією. Її можуть продавати безпосередньо або ж частково змішувати зі свіжим товаром. Якщо продукт зіпсувався, то тоді можуть зробити знижку або уцінку.

Різниця в цінниках в торговому залі і на касі

Покупці за законом мають право заплатити ту ціну, яка вказана саме в залі.

Шахрайство на касі

З проблемами можна зіткнутися і при розрахунку за товар, особливо якщо Ви користуєтеся готівкою. Наприклад, якщо ви дали 500 грн, а вам дали здачу ніби з 200.

"Навіть якщо ви вже відійшли від магазину, не переживайте. Головне повернутися найближчим часом", - говорить Несміянов.

Експерт в таких ситуаціях радить викликати начальника охорони, розповідати йому суть інциденту, щоб той переглянув записи з відеокамер. Так можна буде побачити, що робив касир, коли розраховував покупця: закинув гроші в касу або собі в кишеню.

Вартість за 100 грамів, а не за упаковку

Через подорожчання продуктів останнім часом супермаркети використовують ще один прийом: вказують вартість за 100 грамів, а не за упаковку, щоб ціна здавалася більш привабливою. Раніше це поширювалося тільки на цукерки, сир і ковбасу на вагу, а тепер і на інші товари.

Експерти прогнозують, що ближче до Нового року ціни на продукти зростуть ще сильніше. Тому радять вже зараз купити до святкового столу товари з тривалим терміном зберігання. Так можна уникнути багатьох неприємностей з покупками.