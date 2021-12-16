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Российский суд впервые признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе

  9   0 16.12.2021, 00:47 | Новости, Политика
Российский суд впервые признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе

Суд Ростова признал наличие российской армии на Донбассе / фото REUTERS

Суд в России впервые официально признал, что регулярные войска РФ находятся и воюют на оккупированном Донбассе.

На это обратил внимание журналист Андрей Цаплиенко, проанализировав решение суда города Ростов. В частности, в опубликованном приговоре говорится о том, что россияне находились в ОРДЛО на "боевом дежурстве". Само дело касается взяточничества, пишет УНИАН.

"Фигурант поставлял продовольствие российским военным, расположенным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Едва не сорвал в мае-ноябре 2019 года поставки продовольствия российским солдатам, которые находились "на боевом дежурстве" на оккупированной части Украины. Попытался закрыть свои факапы взятками. Не получилось. Но еще больший факап сделал судья Кировского суда Ростова. Внес все это в официальный документ. Выложил его в публичный доступ. Поэтому когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно является скрытым агентом нашей разведки", - пишет Цаплиенко.Он допустил, что совсем скоро скандальное решение судьи могут "почистить" и убрать из открытого доступа.

"В этой истории нас может радовать лишь тот факт, что в армии, где в промышленных масштабах воруют еду у собственных солдат и кладут с прибором на режим секретности, - никаких шансов на выигрыш в войне против Украины. Даже с гиперзвуковыми ракетами", - резюмировал журналист.

"Вечерние Вести"

 

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