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Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Бородай закликав знищувати українців, як тарганів (відео)

  18   0 14.12.2021, 10:01 | Новости, Общество
Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Бородай закликав знищувати українців, як тарганів (відео)

Один з колишніх лідерів терористів "ДНР", а нині депутат Держдуми РФ від путінської "Єдиної Росії" Олександр Бородай порівняв українців з тарганами і закликав проводити будь-які переговори з ними за допомогою "тапок чи дихлофосу".

Про це говорить в своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю депутата-терориста, інформу\є UAINFO.org.

"Розмовляти з ними марно абсолютно. Російським чиновникам високого рангу я намагався це пояснити.. Ви з тарганами намагалися розмовляти? Спіймали на кухні і спробуйте йому щось пояснити... Можете перед ним танцювати, демонструвати чудеса риторики, але все це марно і беззмістовно. Проти таргана ефективний тільки тапок, ну, або дихлофос. Вдарив тапком - тарган розплющився. Все. Проблема вирішена... Ні про що не можна домовлятися з українськими політиками" - заявив Бородай. 

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