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Поступки Байдена можуть дозволити Путіну зруйнувати український суверенітет дипломатією — Bloomberg

  17   0 14.12.2021, 09:00 | Новости, Политика
Поступки Байдена можуть дозволити Путіну зруйнувати український суверенітет дипломатією — Bloomberg

Sputnik Photo Agency/REUTERS

Адміністрація президента США Джо Байдена спробувала показати своє жорстке ставлення до нарощування російських сил на кордоні з Україною. Сам Байден попередив президента Росії Владіміра Путіна про те, що у разі військового вторгнення РФ в Україну, США готові розширити економічні санкції проти Кремля, і цього разу обмеження будуть набагато потужнішими, пише Bloomberg, інформує  ZN.UA.

Ці економічні наслідки, ймовірно, включають блокування доступу Росії до системи міжнародних електронних платежів Swift та відновлення санкцій США проти компаній, які працювали над будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

Байден також погрожував збільшити поставки зброї в Україну та посилити оборону вразливих союзників по НАТО.

Але навіть якщо це і станеться, нарощування військ РФ вже принесло деякі початкові вигоди для Путіна: поряд зі своїми попередженнями, Байден запропонував очільнику Кремля те, що Білий дім називає «дипломатичними виходами з ситуації».

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван описав ці «дипломатичні виходи» як підтримку мирного процесу на основі Мінських домовленостей. Крім того, Байден підтримує ідею запросити Путіна брати участь у консультаціях з НАТО через «стурбованість РФ щодо дій альянсу».

Такі кроки ризикують дозволити Путіну повірити, що він може стерти український суверенітет дипломатією.

Російський президент уже тиснув на Байдена, щоб США дали гарантії того, що Україна не вступить до НАТО. Дипломати Путіна також виступають за власне тлумачення Мінських домовленостей, які можуть надати бойовикам на сході України автономію від центральної влади в Києві, водночас заперечуючи, що російські сили перебувають у цих регіонах.

Курт Волкер, який був представником колишнього президента США Дональда Трампа на мирних переговорах в Україні, сказав, що погляд Росії на свої зобов'язання за угодою «фактично підірве суверенітет Києва і винагородить Путіна за атаку на Україну, яку він розпочав у 2014 році».

Адміністрація Байдена публічно не пропонувала детального уявлення про те, як вона інтерпретує Мінські домовленості. США стверджували, що підтримують територіальну цілісність України. Адміністрація також повідомила, що сподівається використати мирні переговори для деескалації напруженості в Україні.

Тим не менш, пропозиція консультацій РФ із НАТО та відновлення уваги США до Мінського процесу може стати поступкою Путіну.

Для початку це дозволить Путіну зробити вигляд, що Росія була «добросовісним учасником мирних переговорів протягом останніх років». Але колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що саме Росія підірвала угоду, перешкоджаючи спробам Європи відстежувати кризу у війні на Донбасі.

До цього дня Росія заперечує, що її сили знаходяться на сході України, і каже, що не може вивести війська, яких там нібито немає.

Щодо консультацій із НАТО, позиція Росії вже давно відома: вона хоче гарантій, що Україні та іншим колишнім радянським країнам ніколи не буде дозволено приєднатися до альянсу.

Проведення зустрічі на високому рівні з Росією щодо можливого майбутнього України в НАТО лише буде сіяти додаткові сумніви щодо того, наскільки Захід готовий ризикувати, аби захистити суверенітет України. Це також надасть часткової «легітимності» вимогам Путіна, чия мета - фактично розірвати альянс.

США і Європа повинні стримувати Путіна. Але ціною цього стримування не може бути незалежність України, резюмує видання.

ZN.UA

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