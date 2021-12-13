Муждабаєв: Допомогу армії – в "Дію"! Треба дати можливість кожному українцю пожертвувати свою "ковідну" тисячу ЗСУ

Якщо швидко внести нескладні зміни - зробити на "ДІЇ" опцію переказу #1000гривеньЗСУ, а не лише на квитки, кіно та інші розваги, - то патріотичні громадяни, які зробили щеплення від ковіду і які спроможні сходити в кіно за власний кошт, зможуть швидко зібрати, як мінімум, додатковий #мільярддляармії - а що може бути важливішим за підтримку ЗСУ на тлі російської загрози?

З такою ініціативою до усіх небайдужих громадян України на власній сторінці у Facebbok звернувся Айдер Муждабаєв, інформує UAINFO.org.

Починаючи з минулої п'ятниці, на різних платформах, у різних суспільних колах ДУЖЕ багато людей, серед яких відомі й поважні в країні діячі, представники різних професій, військові, ветерани, волонтери... загалом - Громадяни України, яким не байдуже, деякі патріотичні громадські організації, навіть партії тощо висловилися на підтримку ідеї #1000гривеньЗСУ.

Шановні громадяни, шановні представники влади!

Не залишимо це лише правильними словами, не перетворимо це на черговий привід для гайпу, взаємних підозр на кшталт "усе не так однозначно" чи дрібних політичних розбірок, як буває останнім часом занадто часто. Тут - усе однозначно.

Хто ще не бачив / не чув про це - долучайтеся. Çoq sağ olunız! Дуже дякуємо всім!

Разом - до перемоги. Щиро сподіваюся на вашу увагу та участь в реалізації: Володимир Зеленський, Mykhailo Fedorov, Офіс Президента України, Міністерство цифрової трансформації України, Ruslan Stefanchuk, Верховна Рада України, Денис Шмигаль, Кабінет Міністрів України.

Усім - гарного дня та плідного тижня!

Айдер МУЖДАБАЄВ