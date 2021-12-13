Кличко розкритикував Ломаченка за вихід на ринг без прапора України

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко розкритикував українського боксера Василя Ломаченка за вихід на церемонію оголошення переможця без українського прапора після поєдинку з ганцем Річардом Коммі.

Повідомлення Кличка з'явилося в його Twitter, повідомляє Фокус.

Як відомо, на церемонію оголошення переможця Ломаченко вийшов не з національним прапором, а з прапором рідного міста Білгород-Дністровського. Саме з цього приводу й висловився ексчемпіон.

"Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він свою країну, не використовуючи її прапор? WTF", - написав Кличко.

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc — Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021





Також боксер опублікував слова з Вікіпедії з визначенням патріотизму: "Патріотизм або національна гордість - це почуття любові, відданості, прихильності до батьківщини. Настрої - це спільна єдність людей".

Нагадаємо, що в Нью-Йорку пройшов бій у легкій ваговій категорії між українським боксером Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.

Поєдинок тривав усі 12 раундів, і за підсумками суддівських підрахунків переміг українець. Так Ломаченко завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Наразі він може претендувати на чемпіонський поєдинок.

На церемонію оголошення переможця Ломаченко вийшов, накинувши на плечі прапор рідного міста Білгород-Дністровського, а не жовто-синій національний символ.

Фокус