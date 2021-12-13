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Зеленський пообіцяв, що тисячу за COVID-вакцинацію можна буде витратити на ліки: хто може скористатися такою послугою

  5   0 13.12.2021, 17:00 | Новости, Общество
Зеленський пообіцяв, що тисячу за COVID-вакцинацію можна буде витратити на ліки: хто може скористатися такою послугою

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення з січня програми виплати тисячі за щеплення проти COVID-19, зокрема, щоб нею могли скористатися і громадяни віком понад 60 років.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує UAINFO.org.

"Це простий і конкретний шлях підтримати і людей, і бізнес - через людей. Насамперед ті галузі економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Креативний сектор - театри, музеї, кіно. А також транспортну сферу - авіацію та залізницю. Як результат - завдяки цьому українці молодшого віку матимуть приємний стимул, щоб ухвалити рішення про вакцинацію.За кілька тижнів після того, як я запропонував цю програму, додано й технічно опрацьовано ще дві суттєві опції для її розширення. Поки що дві", - заявив глава держави.

Зеленський зауважив, що програма "єПідтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. 

За його словами, уряд уже отримав необхідні доручення.

"Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання - вже з січня, - додав Зеленський. - Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних "ванг" і "нострадамусів": "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею".

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