На Львовщине 10 детей отравились неизвестным веществом

Все пострадавшие ходили на хоккейный матч. Четверо детей были госпитализированы. Их состояние удовлетворительное.

В Новояворовске Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом. До этого все пострадавшие были на хоккейном матче, сообщает издание Львівський портал со ссылкой на департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.

С жалобами на плохое самочувствие 10 детей обратились в больницу в субботу, 11 декабря.

Четверым понадобилась госпитализация. Юным пациентам поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". Состояние детей медики оценивают, как удовлетворительное.