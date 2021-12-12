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На Львовщине 10 детей отравились неизвестным веществом

  4   0 12.12.2021, 12:32 | Новости, Происшествия
На Львовщине 10 детей отравились неизвестным веществом

Все пострадавшие ходили на хоккейный матч. Четверо детей были госпитализированы. Их состояние удовлетворительное.

В Новояворовске Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом. До этого все пострадавшие были на хоккейном матче, сообщает издание Львівський портал со ссылкой на департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.

С жалобами на плохое самочувствие 10 детей обратились в больницу в субботу, 11 декабря.

Четверым понадобилась госпитализация. Юным пациентам поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". Состояние детей медики оценивают, как удовлетворительное.

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