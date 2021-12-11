Двух россиян не пропустили в Украину для проведения концерта (видео)

Женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов, отметили в ГПСУ.

Сотрудники Госпогранслужбы на три года запретили въезд в Украину прибывшим из Турции двум гражданам России, которые незаконно посещали Крым. Об этом сообщается на сайте погранведомства в субботу, 11 декабря.

"Сотрудники Госпогранслужбы продолжают меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины. Двух таких иностранцев, мужчину и женщину - граждан РФ, обнаружили пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в одном из столичных аэропортов. Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы.

"Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов", - отметили в ведомстве.

В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта. За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года.