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Британия будет призывать страны "Большой семерки" выступить единым фронтом против стран-агрессоров

  9   0 11.12.2021, 18:35 | Новости, Политика
Британия будет призывать страны "Большой семерки" выступить единым фронтом против стран-агрессоров

Великобритания на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7), которая началась в субботу в Ливерпуле, будет призывать "выступить единым фронтом против стран-агрессоров".

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-релиз британского правительства.

"Этот призыв после обещаний союзников по НАТО противостоять российской агрессии на украинской границе является предупреждением, что любое вторжение России будет являться серьезной стратегической ошибкой и приведет к серьезным последствиям", - отмечается в документе.

В британском правительстве отметили, что участники встречи планируют обсудить отношения с Китаем, ядерную программу Ирана, кризисы в Мьянме и Эфиопии, вопросы глобального распределения вакцин против коронавируса.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс перед встречей глав МИД "Большой семерки" обсудила вопросы, касающиеся поддержки Украины, с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Мы обсудили: поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение действий Ирана по получению ядерного оружия", - написала она в своем Twitter.

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена представить на встрече приоритеты немецкого председательства в G7. В конце года Германия после Великобритании возьмет на себя председательство в "Большой семерке", куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, последствия климатического кризиса также должны обсуждаться в Ливерпуле. "Мы можем предаваться иллюзии, что Запад - это остров, но даже на нем вода продолжит неумолимо подниматься, если мы не будем действовать уже сегодня. Вот почему мы сделаем совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов нашего председательства в G7 в следующем году", - подчеркнула она.

Перед отъездом в Ливерпуль Бербок отметила, что важно обсудить концентрацию российских войск у границ Украины, а также поговорить о "Китае и системном соревновании между демократиями и автократиями". 

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