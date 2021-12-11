Марлос может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии

Хавбек донецкого клуба может вернуться на родину.
Полузащитник "Шахтера" Марлос ведет переговоры с "Атлетико Паранаэнсе". Об этом сообщает издание Trétis.
Переговоры с 33-летним игроком ведутся непосредственно президентом бразильского клуба Марио Селсо Петраглией.
Переговоры идут очень сложно с финансовой точки зрения, так как Марлос получает в Украине очень высокую зарплату, о которой невозможно договориться с "Атлетико Паранаэнсе" и другими бразильскими клубами.
Большим плюсом является то, что Марлос родом из Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе - экономико-статистическом микрорегионе Куритибы, где базируется "Атлетико Паранаэнсе". Хавбек и его семья поддерживают этот клуб.
Фото shakhtar.com