Марлос может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии

Хавбек донецкого клуба может вернуться на родину.

Полузащитник "Шахтера" Марлос ведет переговоры с "Атлетико Паранаэнсе". Об этом сообщает издание Trétis.

Переговоры с 33-летним игроком ведутся непосредственно президентом бразильского клуба Марио Селсо Петраглией.

Переговоры идут очень сложно с финансовой точки зрения, так как Марлос получает в Украине очень высокую зарплату, о которой невозможно договориться с "Атлетико Паранаэнсе" и другими бразильскими клубами.

Большим плюсом является то, что Марлос родом из Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе - экономико-статистическом микрорегионе Куритибы, где базируется "Атлетико Паранаэнсе". Хавбек и его семья поддерживают этот клуб.

Фото shakhtar.com