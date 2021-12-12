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Диетологи ответили, действительно ли зеленый чай помогает похудеть

  18   0 12.12.2021, 06:11 | Новости, Общество
Диетологи ответили, действительно ли зеленый чай помогает похудеть

У зелёного чая множество полезных свойств, но об одном из них все постоянно спорят: помогает ли напиток сбросить лишний вес или нет.

Несколько небольших, но заслуживающих доверия клинических испытаний показали, что люди с лишним весом, которые пили зеленый чай или принимали экстракт, потеряли больше веса, чем те, кто не пил, передает Домашний Очаг.

Сам по себе он не сжигает лишние килограммы, а помогает двигаться в нужном направлении и немного ускоряет похудение. Если говорить о конкретных цифрах, то любители зеленого чая в среднем теряли на 600 граммов больше, чем те, кто пил воду. Полезен даже декаф.

Другое исследование показало, что те, кто правильно питался и занимался спортом три часа в неделю, а также принимал напиток с полезными компонентами зеленого чая - катехинами, потеряли больше абдоминального жира (область живота), чем те, кто катехины не получал.

Почему это может сработать?

Вероятно, катехины мешают перевариванию и откладыванию в организме углеводов, считают ученые. Кроме того, зеленый чай оказывает влияние на микрофлору кишечника, и эти изменения помогают терять вес. Но зеленый чай знаменит не только этим эффектом. Есть данные о том, что он помогает в профилактике некоторых видов рака, полезен для сердца и иммунитета.

Чтобы его полезное влияние было максимальным, пейте зеленый чай без сахара, убедитесь, что он не противоречит принимаемым медикаментам, и не надейтесь, что одна чашка в день излечит вас сразу от всего!

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