Лужный изъявил желание работать в Англии

Специалист рассказал о своем виденье футбола.
Бывший тренер "Динамо Киев" Олег Лужный высказался о своих планах на будущее.
По словам специалиста, он хотел бы начать тренерскую карьеру в Англии.
"Я чувствую себя готовым для работы в Англии. Имея такой большой опыт в европейском футболе и в Лиге чемпионов, я могу привнести хорошую дисциплину в любую команду.
Если вы посмотрите на Арсена Венгера, сэра Алекса Фергюсона, Фабио Капелло и Валерия Лобановского, то в их командах была хорошая дисциплина. Конечно, у них были и хорошие игроки, но очень важна дисциплина в раздевалке и на поле".
"Принятие решений под давлением может отделить лучшие команды от худших. Плохие решения принимаются не из-за недостатка навыков или врожденного суждения, они принимаются из-за неспособности справиться с давлением в решающий момент.
Мне нравится атакующий футбол, но не обязательно в стиле "Барселоны". Мне импонирует прямой подход к атаке, а не длинные передачи. Контролируемый способ вывода мяча вперед. Каждый игрок должен смотреть вперед. Я хотел бы сделать что-то особенное как тренер. Я смог добиться больших успехов как игрок, хотел бы сделать то же самое как тренер", - приводит слова Лужного Shropshire Star.
Напомним, Лужный работал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо", тренером "Таврии" и играющим наставником латвийской "Венты".
Фото ФК Динамо Киев