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Лужный изъявил желание работать в Англии

  10   0 12.12.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Лужный изъявил желание работать в Англии

Специалист рассказал о своем виденье футбола.

Бывший тренер "Динамо Киев" Олег Лужный высказался о своих планах на будущее.

По словам специалиста, он хотел бы начать тренерскую карьеру в Англии.

"Я чувствую себя готовым для работы в Англии. Имея такой большой опыт в европейском футболе и в Лиге чемпионов, я могу привнести хорошую дисциплину в любую команду.

Если вы посмотрите на Арсена Венгера, сэра Алекса Фергюсона, Фабио Капелло и Валерия Лобановского, то в их командах была хорошая дисциплина. Конечно, у них были и хорошие игроки, но очень важна дисциплина в раздевалке и на поле".

"Принятие решений под давлением может отделить лучшие команды от худших. Плохие решения принимаются не из-за недостатка навыков или врожденного суждения, они принимаются из-за неспособности справиться с давлением в решающий момент.

Мне нравится атакующий футбол, но не обязательно в стиле "Барселоны". Мне импонирует прямой подход к атаке, а не длинные передачи. Контролируемый способ вывода мяча вперед. Каждый игрок должен смотреть вперед. Я хотел бы сделать что-то особенное как тренер. Я смог добиться больших успехов как игрок, хотел бы сделать то же самое как тренер", - приводит слова Лужного Shropshire Star.

Напомним, Лужный работал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо", тренером "Таврии" и играющим наставником латвийской "Венты".

Фото ФК Динамо Киев

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