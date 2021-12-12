У BMW будет электрический седан на базе 3 Series

Министерство промышленности и информационных технологий КНР показало на фотографиях новый электромобиль BMW i3. Но это на самом деле BMW 3 Series с удлиненной колесной базой и с электрической силовой установкой.

На фотографиях у автомобиля есть обозначения i3 и eDrive 35L. Это значит, что у него будет электромотор мощностью 335 л.с., пневматическая подвеска и удлиненная колесная база (на это указывает обозначение 35L).

В целом же электрический седан BMW i3 для китайского рынка практически ничем не отличается от обновленного BMW 3 Series. То, что перед нами электромобиль, становится понятно по синим акцентам на решетке и бамперах, а также по тому, что нет выхлопных патрубков.

Нужно отметить, что у BMW i3 eDrive 35L колесная база составляет 2966 мм. Это на 30 мм больше, чем у BMW 3 Series с удлиненной колесной базой, который был до обновления.

По слухам, салон у электрического седана BMW i3 будет выполнен в стиле BMW i4. То есть нужно ожидать объединенные в единое целое два дисплея на передней панели с изогнутой формой.

Когда BMW официально представит свой новый электромобиль BMW i3 - еще не известно. Видимо, это произойдет в 2022 году.

autonews.ua