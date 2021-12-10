Фагот назвав фанатів Басти в Україні "п'ятою колоною": У нас війна, а він лиже дупу Путіну!

Український співак, вокаліст гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, емоційно висловився про виступи російського репера Басти у Києві та Одесі. Він назвав шанувальників Василя Вакуленка (справжнє ім'я музиканта) "п'ятою колоною" та потенційними власниками паспортів РФ.

В інтерв'ю для YouTube-каналу DOROTYE Михайлюта зізнався, що не поділяє культуру та політику, тому війна на території Батьківщини та концерти російських артистів в Україні - для нього речі несумісні. "Баста лиже дупу Путіну", - висловився Фагот.

Під час діалогу ведуча торкнулася теми заборони концертної діяльності артистів із країни-агресора. Відповідну петицію подав український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк. Він запропонував скасувати всі виступи росіян до повернення Криму до складу України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами.

"Глобально я цю ідею підтримую, але розумію, що можуть бути нюанси. Завжди є винятки. Я не розумію 15 тисяч людей, які прийшли на концерт Басти. Чувак топить за Крим, лиже дупу Путіну і збирає аншлаг в Україні", - обурено прокоментував артист .

Зазначимо, що у червні 2021 року у Басти відбулися два великі концерти в Києві та Одесі. У грудні репер планує дати ще один сольник у столиці та відвідати Харків.

Фагот уточнив, що вважає Вакуленко сильною музичною одиницею та повністю розуміє його популярність серед українських слухачів. Проте військові дії на Донбасі, на думку Михайлюти, мали негативно вплинути на продаж квитків.

"Він на боці ворога. Причому не просто тихо, десь сам собі, а публічно підтримує агресора. Як наші українці приходять на його виступи - не знаю. Хто ці люди - "п'ята колона" чи потенційні отримувачі російських паспортів? У нас за роки війни близько 15 тисяч людей убили, а решта 15 тисяч людей прийшли на концерт ворога", - підсумував Фагот.

Обозреватель