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Небоженко: Новогодний "подарок" президенту Украины Зеленскому – сочный пример американского политического юмора

  7   0 10.12.2021, 11:21 | Новости, Политика
Небоженко: Новогодний "подарок" президенту Украины Зеленскому – сочный пример американского политического юмора

Перед нами сочный пример американского политического юмора. Так, вместо столь ожидаемого телефонного звонка президента США Байдена президенту Украины Зеленскому о результатах переговоров Байдена и Путина американцы неожиданно сделали Зеленскому неприятный подарок. Они анонсировали список крутых коррупционеров Украины, которым надежно облепили нашего президента. Это резко снижает новогоднее, радостное настроение президента Зеленского и его свиты. Теперь Зеленский не знает, кого можно приглашать к себе на празднование Нового Года, а кого нельзя, но очень хочется.

Об этом в Facebook пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org.

Можно представить себе настроение потенциальных фигурантов этого американского списка, которые собираются "щиро" отдохнуть на Новый Год от политики и криминального обогащения вне Украины.

То, что должен был сделать сам Зеленский еще два года назад, теперь, не смотря на обиды и протесты украинского президента, за него бесцеремонно делают американцы. Иными словами, американцы, вероятно, не согласовывали список "обиженных" и санкционированных с Офисом президента, что делает тандем Зеленского-Ермака уязвимым и малопригодными для политико-юридической защиты наших коррупционеров. 

Коварство новогоднего подарка американцев том, что список коррупционеров легко будет совмещаться со списком политиков и бизнесменов с антиамериканской ориентацией или слишком близких к Кремлю. Это что-то новое в борьбе США с российским влиянием в Украине.

Жестокость американского политического юмора будет проявляться и в том, что любой может оказаться в этом позорном списке и по разным основаниям. Этот американский "список позора" будет отличается от практики формирования "домашнего" списка санкционированных СНБО, где сильно чувствуется коммерческий и выборочный подход, - чем ближе к Офису президента, тем меньше шансов попасть под обстрел.

Американцы мало озабочены причинами, по которым будет появляться та или иная фамилия в "списке позора". Но теперь каждый из политиков или бизнесменов будет остерегаться отрыто защищать "обиженных" или открыто вести с ними дела.

Хотя содержание это списка и способ его презентации будет минорным, ибо американцы любят сначала послать предупреждение или месседж, а потом наносить удар. А защита или возмущение президента Зеленского навряд ли спасет фигурантов американского списка "врагов Украины" от публичной и тайного разработки и давления.

Тем более, что наверняка кроме публичного списка Вашингтон будет иметь и тайный список "врагов США и Украины", с которым будут работать по отдельной программе.

Виктор НЕБОЖЕНКО

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