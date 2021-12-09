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Час вкладати гроші в іншу валюту: американський мільярдер прогнозує знецінення долара

  10   0 09.12.2021, 19:01 | Новости, Экономика
Час вкладати гроші в іншу валюту: американський мільярдер прогнозує знецінення долара

Політична ситуація у світі може знецінити долар у зв'язку з чим доцільно вкладати кошти в криптовалюту.

Таку думку висловив американський мільярдер, директор інвестиційної компанії Starwood Capital Group Баррі Стернліхт, повідомляє Bloomberg, інформує УНІАН.

На думку Стернліхта, біткоїн може подорожчати до $1 млн.

"Ми живемо у світі, де уряд просто друкує, друкує, друкує і друкує гроші, і, схоже, не усвідомлює жодних наслідків. Коли-небудь це закінчиться. Єдине, чого вони не зможуть зробити більше - це біткоїн", - говорить Стернліхт.

Інвестор допустив, що долар може знецінитися і в цьому випадку необхідно мати інший інструмент збереження капіталу.

"Не тільки американські інвестори, а весь світ - будуть шукати те єдине, чого вони не можуть зробити більше. Це буде біткоїн", - додав Баррі Стернліхт.

Національний банк України на четвер, 9 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,22 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

6 жовтня 2021 року Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою "Закон про біткоїн. Президенту не сподобалася нинішня редакція документа - він хоче, щоб нардепи внесли в нього поправки.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. Він дозволить власникам таких активів обмінювати їх і вносити в декларацію. Міжнародні криптокомпанії зможуть зареєструвати бізнес в країні. Україна - одна з лідерів по використанню криптовалюта у світі, проте весь оборот знаходиться в тіні.

Глава Мінцифри Михайло Федоров тоді пояснював, що закон дозволить упорядкувати ринок криптовалюта, і запевняв, що вже скоро криптобіржі зможуть офіційно працювати в українській юрисдикції, а розвиток нової індустрії приверне інвестиції в державу.

УНІАН

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