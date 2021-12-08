США погоджують з Німеччиною закриття "труби Путіна" у разі наступу РФ, але мають й запасний варіант

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення російських військ до кордону України / REUTERS

У Вашингтона і Берліна є угода щодо закриття запуску російського трубопроводу "Північний потік-2" у випадку нападу військ РФ на Україну.

Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого помічника Конгресу та європейського дипломата, інформує УНІАН.

За словами помічника, офіційні особи США повідомили Конгресу, що підтримують контакти зі своїми німецькими колегами на випадок вторгнення, враховуючи скупчення російських військ біля кордону України.

Берлін запевнив американських чиновників, що трубопровід у випадку нападу Росії буде відключений. Проте незрозуміло, чи погодили сторони визначення вторгнення.

Відповідаючи на запитання про газопровід, пише видання Global News, заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд заявила комітету Сенату з міжнародних справ, що адміністрація Байдена ініціює "інтенсивні консультації" з новим урядом ФРН щодо можливої відповіді.

Нуланд сказала, що Німеччина буде готова ухвалити серйозні дії, якщо Росія розпочне атаку.

Своєю чергою, європейський дипломат повідомив Reuters, що офіційні особи США дали зрозуміти союзникам, що діятимуть рішуче і запровадять жорсткі санкції проти "ПП-2" у випадку вторгнення Путіна, щоб зробить наступні кроки Німеччини спірними.

"Якщо США запровадять (додаткові) санкції, це академічний момент, тому що ніхто не зможе вести справи з "ПП-2" через страх порушити санкції США", - поділився співрозмовник.

Що передувало

На прес-конференції у Берліні майбутній канцлер Олаф Шольц не відповів на запитання журналістів, чи наважиться Німеччина "заморозити" запуск "Північного потоку-2" у випадку вторгнення РФ в Україну.

При цьому наступник Меркель наголосив, маючи на увазі наміри Кремля, що "ніхто не має права перекроювати кордони".

Пізніше у західній пресі уточнювали, що Вашингтон тиснутиме на Берлін, якщо німецька коаліція відмовиться закривати проект Путіна.

Ввечері, 7 грудня, Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним з приводу військового тиску і шантажу Європи нападом на Україну.

Американський глава підкреслив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України й пригрозив Москві "економічними та іншими заходами", якщо її війська вторгнуться в Україну.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Нагадаємо, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

УНІАН