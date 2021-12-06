Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:05

Путин угрожает обострением в Украине, чтобы получить свою долю мирового пирога, – Гармаш

14:00

Чилачава: Кот Степан оказался умнее украинских блогеров: время фитоняш уходит в прошлое

13:02

Алек Болдвін видалив акаунти у Твіттері після інтерв’ю про смерть на зйомках

11:59

Янукович подав позов проти Верховної Ради

11:04

Про титули можна забути: зірковий український боксер сенсаційно поступився домініканцю

10:07

Бояться вакцин з РФ та помирають вдома: що відомо про ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі

09:30

У Києві горів ринок: вогонь знищив 8 торговельних павільйонів (фото)

09:00

Сьогодні – День Збройних сил України

08:09

Опасные болезни, о которых сигнализирует «слегка повышенное давление»

07:10

Ключевой хавбек "Боруссии Дортмунд" отказался продлевать контракт с клубом

06:11

Названы целебные свойства зеленой гречки

05:12

В Европе дебютировала Toyota bZ4X, но цены еще не объявлены

04:13

У берегов Мексики перехватили 1,6 тонны кокаина

03:05

Джон Джонс: Со всей своей энергией Конор Макгрегор может горы свернуть

02:06

США обеспокоены темпами космических программ Китая

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Чилачава: Кот Степан оказался умнее украинских блогеров: время фитоняш уходит в прошлое

  31   0 06.12.2021, 14:00 | Новости, Общество
Чилачава: Кот Степан оказался умнее украинских блогеров: время фитоняш уходит в прошлое

В этом месяце лучшим украинским блогером стал флегматичный кот Степан из Харькова. С его хозяйкой уже подписал контракт модный дом "Валентино". Теперь Степан продает сумки и это только начало.

Обыкновенный кот из спального района оказался умнее и харизматичнее 100% украинских блогеров и блогерш и легко переломил доселе непобедимый тренд "сися, пися, фитоняша"

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Рауль Чилачава, информирует UAINFO.org

Успех Степана не случаен. Кот обладает многими неоспоримы достоинствами: он молчит, он не попадает в языковые сканадалы, он не рассказывает в эфире о размере прелестей своей бывшей супруги, а супруга не рассказывает о размере его достоинства. Степан не собирает БДСМ-вечеринок и «голодных тус». Степан не быкует, а дисциплинированно отрабатывает рекламные контракты. За это Степана любят зрители, рекламодатели и Бритни Спирс. 

«Валентино & Степано» - это тоже неслучайно. Porsche и Lamborghini активно рекламируются в Тик-Токе, который еще год назад был подростковой «свалкой грез». Автомобильные бренды знают, что новому поколению потребителей трудно воспринимать печатный текст и даже самые короткие слоганы с минимальной смысловой нагрузкой, типа «Porsche - это гы-гы!» - не работают. Слишком сложно. Я бы назвал это деградацией, но Lambo наверняка называет новых клиентов мягче. Например, обратно эволюционирующие визуалы.

К чему нам готовиться? Время эпатирующих откровенно дебиловатых быдло-блогеров уходит в прошлое. Время 18-ти летних фитоняш, которые рассказывают 40-ка летним бабам с двумя детьми, как жрать и не толстеть - уходит в прошлое. Время силиконовых шлюх, которые рассказывают о визуализации своих желаний и подарков от Вселенной (Автандил Гургенович) - уходит в прошлое. Наступает время котов, енотов, японских собак и цифровых героев, и героинь. Первые будут веселить своей непосредственностью, вторые будут идеальными во всем. 

Не исключаю, что уже в следующем году кот Степан купит себе и Porsche, и Lambo, и Camry 3.5, а ведущими на его ДР будут Владимир Остапчук и Бритни Спирс. Если Степан потянет Вову)))) 

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского. 

Рауль ЧИЛАЧАВА

Лента статей

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (141)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]