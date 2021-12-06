Чилачава: Кот Степан оказался умнее украинских блогеров: время фитоняш уходит в прошлое

В этом месяце лучшим украинским блогером стал флегматичный кот Степан из Харькова. С его хозяйкой уже подписал контракт модный дом "Валентино". Теперь Степан продает сумки и это только начало.

Обыкновенный кот из спального района оказался умнее и харизматичнее 100% украинских блогеров и блогерш и легко переломил доселе непобедимый тренд "сися, пися, фитоняша"

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Рауль Чилачава, информирует UAINFO.org.

Успех Степана не случаен. Кот обладает многими неоспоримы достоинствами: он молчит, он не попадает в языковые сканадалы, он не рассказывает в эфире о размере прелестей своей бывшей супруги, а супруга не рассказывает о размере его достоинства. Степан не собирает БДСМ-вечеринок и «голодных тус». Степан не быкует, а дисциплинированно отрабатывает рекламные контракты. За это Степана любят зрители, рекламодатели и Бритни Спирс.

«Валентино & Степано» - это тоже неслучайно. Porsche и Lamborghini активно рекламируются в Тик-Токе, который еще год назад был подростковой «свалкой грез». Автомобильные бренды знают, что новому поколению потребителей трудно воспринимать печатный текст и даже самые короткие слоганы с минимальной смысловой нагрузкой, типа «Porsche - это гы-гы!» - не работают. Слишком сложно. Я бы назвал это деградацией, но Lambo наверняка называет новых клиентов мягче. Например, обратно эволюционирующие визуалы.

К чему нам готовиться? Время эпатирующих откровенно дебиловатых быдло-блогеров уходит в прошлое. Время 18-ти летних фитоняш, которые рассказывают 40-ка летним бабам с двумя детьми, как жрать и не толстеть - уходит в прошлое. Время силиконовых шлюх, которые рассказывают о визуализации своих желаний и подарков от Вселенной (Автандил Гургенович) - уходит в прошлое. Наступает время котов, енотов, японских собак и цифровых героев, и героинь. Первые будут веселить своей непосредственностью, вторые будут идеальными во всем.

Не исключаю, что уже в следующем году кот Степан купит себе и Porsche, и Lambo, и Camry 3.5, а ведущими на его ДР будут Владимир Остапчук и Бритни Спирс. Если Степан потянет Вову))))

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Рауль ЧИЛАЧАВА