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Опасные болезни, о которых сигнализирует «слегка повышенное давление»

  26   0 06.12.2021, 08:09 | Новости, Общество
Опасные болезни, о которых сигнализирует «слегка повышенное давление»

Врачи предупреждают: если ваше давление превышает 140/90 в течение нескольких дней, нужно немедленно обратиться за помощью.

Даже немного повышенное кровяное давление может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Врачи предупреждают: даже если ваши показатели 130/80 миллиметров ртутного столба или выше и держатся на этом уровне течение недели, стоит обязательно обратиться к врачу. Рассказываем, к каким проблемам со здоровьем может привести даже слегка повышенное давление, передает Домашний Очаг.

Высокий риск деменции

Как отмечается в исследовании, опубликованном в European Heart Journal, у людей старше 50 лет с систолическим артериальным давлением 130 мм рт.ст. риск развития деменции возрастает на 45%. Чем выше ваше давление, тем больше риск деменции в более позднем возрасте.

Инсульт

Высокое кровяное давление - одна из главных причин болезней сердечно-сосудистой системы, в первую очередь инсульта. Но если ваше давление «просто немного повышено», вы также не можете считать себя в безопасности: негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему от повышенного давления накапливается постепенно и в итоге может привести к развитию инсульта.

Инфаркт

Если ваше давление - 120/80, ваш риск болезней сердца невысок. Но если цифры выше, то вероятность получить инфаркт даже в молодом возрасте - очень высок. Контролируйте уровень своего давления, при необходимости обратитесь к врачу за медикаментозной поддержкой, а также будьте особенно внимательны к здоровью сердца.

Проблемы со зрением

Чем выше кровяное давление, тем более сильной нагрузке подвергаются кровеносные сосуды в задней части глаза (сетчатке). Из-за этого могут развиться серьезные заболевания, способные привести даже к полной потере зрения. Не забывайте посещать офтальмолога хотя бы один раз в год, даже если ваше зрение в полном порядке - этот врач сможет определить некоторые серьезные болезни на очень ранних стадиях.

Болезни почек

Одна из главных функций наших почек - фильтрация отходов крови, в этом процессе принимают участие и кровеносные сосуды. Если сосуды повреждены (а при повышенном давлении это вполне вероятно), нагрузка на почки возрастает - и со временем это может привести к почечной недостаточности. По данным Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек (США), высокое кровяное давление является второй по значимости причиной почечной недостаточности.

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