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Штамм "Омикрон" мог мутировать с помощью вируса простуды, - ученые

  2   0 04.12.2021, 20:33 | Новости, Общество
Штамм "Омикрон" мог мутировать с помощью вируса простуды, - ученые

Штамм коронавируса "Омикрон", вызывающий COVID-19, вероятно, приобрел по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду. По данным исследователей, простудный вирус присутствует в тех же инфицированных клетках.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Исследователи заявили, что эта генетическая последовательность не встречается ни в каких более ранних версиях коронавируса SARS-CoV-2, но повсеместно встречается во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду, а также в геноме человека.

Вставив этот конкретный фрагмент в себя, "Омикрон" может выглядеть "более человечным", что поможет ему избежать ответа со стороны иммунной системы человека, сказал Венки Саундарараджан из аналитической компании по анализу данных из Кембриджа, который руководил исследованием.

Это может означать, что вирус передается легче, но вызывает только легкое или бессимптомное заболевание. Ученые пока не знают, является ли "Омикрон" более заразным, чем другие штаммы, вызывает ли он более серьезное заболевание или он обгонит "Дельта" как наиболее распространенный вариант. Чтобы получить ответы на эти вопросы, может потребоваться несколько недель.

Согласно более ранним исследованиям, клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать коронавирусы SARS-CoV-2 и простуды. Такая коинфекция создает основу для вирусной рекомбинации, процесса, в котором два разных вируса в одной и той же клетке-хозяине взаимодействуют, создавая новые копии, которые имеют некоторый генетический материал от обоих "родителей".

Эта новая мутация могла впервые произойти у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 унаследовала генетическую последовательность от другого вируса, сказали Саундарараджан.

По словам Саундарараджана, одна и та же генетическая последовательность много раз встречается в одном из коронавирусов, вызывающих простуду у людей, известном как HCoV-229E, и в вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающем СПИД.

В Южной Африке, где был впервые обнаружен Омикрон, самый высокий в мире уровень распространения ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость человека к инфекциям, вызываемым вирусами простуды и другими патогенами. По словам Саундарараджана, в этой части мира есть много людей, у которых могла произойти рекомбинация, которая добавила этот набор генов к "Омикрону".

"Мы, вероятно, пропустили много поколений рекомбинаций, которые произошли с течением времени и привели к появлению "Омикрон", - добавил Саундарараджан.

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