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Киевскую экс-чиновницу подозревают в присвоении более полмиллиона гривен

  4   0 04.12.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
Киевскую экс-чиновницу подозревают в присвоении более полмиллиона гривен

Бывшая чиновница заключала фиктивные договоры на закупку социальных услуг для населения, в том числе для людей с инвалидностью.

Экс-начальнице одного из управлений Святошинской райгосадминистрации Киева сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств в более 500 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что бывшая чиновница заключала фиктивные договоры на закупку социальных услуг для населения, в том числе для людей с инвалидностью.

В течение двух лет она подделывала документы о закупке РГА социальных услуг. Речь идет об осуществлении социального сопровождения лиц с инвалидностью на социальном транспорте, изъятии средств реабилитации у умерших лиц с инвалидностью, услугах делопроизводства, формировании и оформлении номенклатурных дел, логистике внутренней документации.

Фиктивные договоры заключались с подставными лицами, они открывали счета в банках и передавали фигурантке доступ к ним.

"Фактически работы по социальным услугам для населения выполняли штатные работники районной администрации. Таким образом, фигурантка присвоила более 500 тыс. грн из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Экс-чиновнице инкриминируют завладение чужим имуществом, путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах (ч.4 ст.191 УКУ) и составление и выдача должностным лицом заведомо подложных документов (ч.1 ст.366 УКУ).

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